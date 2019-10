Parasite | il film vincitore a Cannes uscirà in Italia il 7 novembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Cinque mesi fa, a, veniva incoronato il regista sudcoreano Bong Joon-Ho per il suo ultimo capolavoro. Tra poche settimane, dal 7, il pubblicono potrà finalmente trovare nei cinema(Gisaengchung), una delle migliori pellicole dell'anno, distribuito inda Academy Two. Un'opera per cinefiliè quasi impossibile da etichettare sotto un genere cinematografico. È un dramma, un thriller, ma anche una commedia, unartistico. Tutto quello che un cinefilo può definire cinema di qualità è racchiuso in 132 minuti di bellezza. Forse è il migliordi quest'anno, ed è un'affermazione pericolosa nel 2019, data la ricchezza delle produzioni viste e attese quest'anno (il nonodi Tarantino, Joker, The Irishman).è stato già selezionato per rappresentare la Corea del Sud per il premio al migliorinternazionale. Sbilanciandosi, sarà ...

