PAOLA CARUSO E MICHELINO ' Moreno Morello è perfetto per Michelino' | Domenica Live

FRANCESCO CASERTA - EX DI PAOLA CARUSO/ Ex bonas 'È fidanzato - ma scrive alle altre' : FRANCESCO CASERTA, ex fidanzato di PAOLA CARUSO e padre del piccolo Michelino, ancora nella bufera. Secondo l'ex bonas e Floriana Messina...

PAOLA CARUSO - il video di Floriana Messina : nuove rivelazioni sull’ex Francesco : Paola Caruso e l’ex fidanzato Francesco Caserta: le dichiarazioni di Floriana Messina Paola Caruso è tornata a Domenica Live insieme al nuovo fidanzato Moreno Merlo e al figlio Michelino. Nel salotto di Barbara d’Urso si è tornato a parlare della relazione complicata tra l’ex Bonas di Avanti un altro e l’ex fidanzato Francesco Caserta. L’imprenditore […] L'articolo Paola Caruso, il video di Floriana Messina: ...

MORENO MERLO FIDANZATO PAOLA CARUSO/ 'Siamo una famiglia - innamorati' - Domenica Live - : MORENO MERLO, FIDANZATO di PAOLA CARUSO a Domenica Live dopo il battesimo di Michelino. 'Ora siamo una famiglia', le sue parole.

PAOLA CARUSO - il videomessaggio di Floriana Messina a Domenica Live : "Il tuo ex ci ha provato con me. Gli ho detto di prendersi le sue responsabilità" (Video) : Paola Caruso è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live. In studio, l'ex Bonas di Avanti un Altro si è presentata insieme al fidanzato Moreno Merlo e a suo figlio Michelino. La showgirl calabrese ha dichiarato, sia in studio che tramite un servizio, che la sua relazione con Moreno Merlo va a gonfie vele, aggiungendo che il compagno ha uno splendido rapporto con suo figlio:prosegui la letturaPaola Caruso, ...

Domenica Live - PAOLA CARUSO choc su Francesco Caserta : “Tradisce…” : Paola Caruso fa una rivelazione su Francesco Caserta a Domenica Live Paola Caruso è stata una degli ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Domenica Live. La bionda influencer è tornata in studio a parlare del suo travagliato rapporto con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino. Paola ha rivelato che Francesco è ufficialmente fidanzato con una nuova ragazza, con cui si è accompagnato numerose volte ad alcuni eventi pubblici. Ma, oltre ...

Moreno Merlo fidanzato PAOLA Caruso/ I dubbi dei fan "La sta usando?" - Domenica Live - : Moreno Merlo, fidanzato di Paola Caruso a Domenica Live per il battesimo di Michelino. Ma i fan hanno dei dubbi sulla loro relazione: "La sta usando?"

Francesco Caserta - ex di PAOLA Caruso/ Nessun rapporto con il figlio : critiche social : Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso e padre del piccolo Michelino: sommerso dalle critiche sui social. Nessun rapporto con il figlio.

PAOLA CARUSO e Michelino/ Battesimo del figlio senza padre biologico - Domenica Live - : Paola Caruso e Michelino a Domenica Live: le immagini del Battesimo del figlio nel programma di Barbara D'Urso. Assente Francesco Caserta, padre biologico.

PAOLA CARUSO fa una confessione sulla madre adottiva : “Non sta bene!” : Paola Caruso choc sulla madre adottiva Wanda: “La malattia la sta aggredendo” Grazie ai programmi di Barbara D’Urso abbiamo imparato a conoscere qualcosa in più sulla vita privata di Paola Caruso. La showgirl, come è noto, è stata adottata in tenera età ed è stata cresciuta da Wanda e dal marito, che è scomparso da qualche anno. Intervista dal settimanale Spy, Paola Caruso ha dichiarato che la madre adottiva Wanda ha una ...

PAOLA CARUSO - chi è padre biologico/ "Un calciatore" : novità a Live Non è la d'Urso? : Paola Caruso padre biologico, chi è. "Un calciatore del Catanzaro". Oggi a Live Non è la d'Urso novità sul papà dell'ex Bonas di Avanti un altro?

PAOLA CARUSO presenta il suo fidanzato Moreno Merlo : “Ero bloccata - ma lui mi ha conquistata” : Paola Caruso ha trovato nuovamente l'amore. Dopo la tormentata vicenda con Francesco Caserta, il suo ex e padre di suo figlio Michelino, di cui l'imprenditore si è completamente disinteressato in questi mesi, la showgirl è finalmente felice e condivide la notizia del suo fidanzamento con Moreno Merlo, nello studio di Pomeriggio Cinque.Continua a leggere

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso e il rifiuto a PAOLA CARUSO : "Cerco di essere uguale con tutti" : Qualche settimana fa Paola Caruso aveva chiesto a Barbara D'Urso di essere la madrina di suo figlio Michelino. Tuttavia la presentatrice di Pomeriggi Cinque è stata costretta a declinare la richiesta e, proprio nel corso della prima puntata della nuova stagione di ieri - lunedì 9 settembre - ha spie

PAOLA CARUSO presenta il nuovo fidanzato Moreno : “Ha già conosciuto Michelino” : L’ultimo periodo è stato difficile per Paola Caruso, lasciata l’anno scorso da Francesco Caserta quando era ancora incinta del loro bambino. Ora però ha ritrovato il sorriso grazie a Moreno. L’ex tentatore di “Temptation Island” è pazzo di lei e vuole prendersi cura anche del piccolo. “E’ vero, mi sono fidanzata! Ci siamo baciati al terzo appuntamento”, ha dichiarato la Caruso. “Dopo quello ...

Barbara D’Urso rifiuta di fare da madrina al figlio di PAOLA CARUSO : “Ecco perché non posso” : Barbara D’Urso non sarà la madrina di battesimo di Michele, il figlio che la showgirl Paola Caruso ha avuto lo scorso marzo dall’ex compagno Francesco Caserta. Ma andiamo con ordine. Durante la prima puntata della nuova stagione di ”Pomeriggio Cinque”, l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ ha ufficializzato la sua relazione con Moreno Merlo. “Ora posso dirlo ufficialmente, ho un nuovo amore”, ha esordito. Il gossip, in ...