Pallavolo – Superlega | Modena Volley compatta e cinica | Piacenza ko 3-0

Pallavolo – Superlega : vittoria speciale per la Powervolley Milano contro Perugia - la dedica è per Matteo Piano : Perugia si sgonfia sui colpi dell’Allianz Powervolley Milano: è 3-0! La squadra di Piazza si impone in tre set: prova di gruppo e vittoria dedicata a Piano L’Allianz Powervolley Milano sbanca il PalaBarton di Perugia: è questo il verdetto chiaro e secco dell’anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Un 3-0 che non lascia discussioni e lancia la squadra di coach Piazza nuovamente in alto in classifica a punteggio pieno. ...

Pallavolo – Superlega - buona la prima per la Powervolley Milano : Monza ko 3-0 : Esordio vincente per l’Allianz Powervolley Milano: 3-0 su Monza- I milanesi si impongono in tre set sui brianzoli nella prima gara di Superlega Inizia nel migliore dei modi il campionato dell’Allianz Powervolley Milano: nell’anticipo che apre il 75° campionato italiano di Pallavolo maschile di Superlega Credem Banca, la squadra guidata in panchina da coach Roberto Piazza si impone 3-0 su Monza, aggiudicandosi il primo derby della stagione ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 19 Ottobre 2019 | Quarti WCRugby e Pallavolo SuperLega : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...