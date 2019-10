Orfani di femminicidio | i soldi per il fondo ci sono | mancano i regolamenti

Fonte : vanityfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) Non c’erano nel 2018 e non cinel 2019. I fondi per i figli delle vittime dinonattivi eppure una legge c’è. La norma è del febbraio 2018, mai decreti attuativi per renderla efficace e i finanziamenti per farla funzionare, che pure esistono, non partono. Le associazioni che si occupano di queste vittime cercano di ripeterlo: ainon si arriva. Patrizia Schiarizza è avvocato e presidente del gruppo Il Giardino segreto: «Manca il regolamento attuativo che permette alle famiglie di accedere ai fondi. La legge 4 prevedeva che nei tre mesi successivi alla sua entrata in vigore (e dunque entro maggio 2018) un regolamento congiunto dei Ministeri dell’Economia, delle Finanze, dell’Istruzione, dell’Interno, del Lavoro e della Salute avrebbe dovuto consentire alle famiglie ed aglidi accedere aldi due milioni di euro. Ad oggi nessuno dei governi ...