Ordine d’arrivo MotoGP | GP Australia 2019 | risultato e classifica

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo dopo le squalifiche delle Renault. Leclerc sale al sesto posto! : La squalifica delle Renault a causa di un’irregolarità al sistema frenante ha cambiato l’ordine d’arrivo del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti perso i rispettivi sesto e nono posto, cambia così l’ordine d’arrivo dell’appuntamento nipponico. Charles Leclerc sale in sesta posizione con la sua Ferrari, ...

F1 - GP Giappone 2019 : Renault squalificata dopo 10 giorni - irregolarità sul sistema di frenata. Cambia l’Ordine d’arrivo - Leclerc sesto : La Renault è stata squalificata in occasione del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena dieci giorni fa a Suzuka. La FIA ha infatti accolto le proteste della Racing Point riguardo a un’irregolarità del sistema di ripartizione della frenata montato sulle vetture della scuderia francese. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg hanno infatti beneficiato di un sistema tecnico che regola il bilanciamento della frenata e ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica gara 1 93 M. MARQUEZ 29:49.481 2 20 F. QUARTARARO +2.579 3 4 A. DOVIZIOSO +5.986 4 12 M. VIÑALES +6.198 5 21 F. MORBIDELLI +7.384 6 42 A. RINS +9.180 7 35 C. CRUTCHLOW +9.563 8 43 J. MILLER +10.876 9 36 J. MIR +11.850 10 9 D. PETRUCCI +13.798 Clicca qui ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo. Leclerc 7° - penalizzato di 15? e Ricciardo sale in sesta posizione : E’ stato senza dubbio il GP del Giappone dei rimpianti per la Ferrari. Il 17° round del Mondiale 2019 di F1 aveva regalato un time-attack esaltante alla Rossa, in una domenica davvero particolare in cui tutto è avvenuto nel giro di poche ore (time-attack e gara) per via del tifone Hagibis che si è abbattuto nel territorio asiatico. La pole del tedesco Sebastian Vettel e il secondo tempo del compagno di team Charles Leclerc lasciavano ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince davanti a Vettel e Hamilton - 6° Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Giappone 2019, 17° round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finnico della Mercedes ha preceduto sul traguardo di Suzuka la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ed il compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Ottimo quarto posto per la Red Bull di Alexander Albon, bene anche Carlos Sainz in quinta piazza, mentre la seconda Rossa di Charles Leclerc ha raccolto solo un sesto posto a causa di una ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara : Ordine D’ARRIVO GP Giappone F1 2019: risultato E classifica 1. Bottas (Mercedes) 2. Vettel (Ferrari) 3. Hamilton (Mercedes) 4. Albon (Red Bull) 5. Sainz (McLaren) 6. Leclerc (Ferrari) 7. Gasly (Toro Rosso) 8. Ricciardo (Renault) 9. Stroll (Racing Point) 10. Hulkenberg (Renault) 11. Perez (Racing Point) 12. Norris (McLaren) 13. Kvyat (Toro Rosso) 14. Grosjean (Haas) 15. Giovinazzi (Alfa Romeo) 16. Magnussen (Haas) 17. Raikkonen (Alfa ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince ed è campione del mondo! Dovizioso 4° e Valentino Rossi 8° : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), è andato in archivio. Una gara molto complicata su un tracciato non semplice da interpretare: un mix perfetto tra tratti veloci e altri molto guidati. Marc Marquez vince e si laurea campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Fabio Quartararo è secondo e Maverick Vinales è terzo. Andrea Dovizioso è quarto e Valentino Rossi è ottavo. Di seguito ...

Ordine d’arrivo F1 - risultato e classifica GP Russia 2019. Doppietta Mercedes - vince Hamilton. Leclerc 3° - Vettel si ritira : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il britannico della Mercedes è tornato al successo in maniera rocambolesca, ha sfruttato al meglio il problema al motore di Sebastian Vettel e la conseguente virtual safety car per portarsi al comando beffando così la Ferrari che ha sciupato una ghiottissima occasione per fare Doppietta. Charles Leclerc si è dovuto accontentare della terza ...

Ordine d’arrivo F1 - risultato e classifica GP Russia 2019 : Oggi pomeriggio si è disputato il GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena a Sochi. Spettacolare gara caratterizzata da continui colpi di scena e da ribaltoni inattesi con protagonisti Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito l’Ordine d’arrivo, il risultato e la classifica del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1. Ordine D’ARRIVO GP Russia F1 2019: ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo Ordine d’arrivo dopo la penalità a Giovinazzi. Cosa cambia? Doppietta Ferrari - vince Leclerc : Antonio Giovinazzi è stato penalizzato di 10 secondi per essere andato troppo vicino alla gru in curva 8 che stava rimuovendo la Williams di George Russell dopo un incidente. Il pilota italiano ha concluso la gara in decima posizione strappando un punto iridato e la decisione della commissione giudicante non muta il suo risultato visto che aveva 17.5 secondi di vantaggio sull’undicesimo classificato. Non cambia dunque l’ordine di ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Singapore 2019 : risultato e classifica : Oggi pomeriggio si è disputato il GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Marina Bay. Gara molto intensa e appassionante con l’ingresso di ben tre safety car, spettacolare doppietta della Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno compiuto una magia su un circuito sulla carta sfavorevole. Terza piazza per Max Verstappen mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono rimaste ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato e classifica. Marquez trionfa - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al Motorland. Lo spagnolo ha letteramente dominato la gara, è scattato in pole position e ha imposto un ritmo infernale allungato fin dalle prime curve: il centauro della Honda ha fatto il vuoto e il suo successo non è mai stato in discussione, il Campione del Mondo ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo e si è ulteriormente avvicinato alla conquista del ...