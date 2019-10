Olio in calo da Partinico al Corlonese | bene Monreale e la qualità è ottima

PetrOlio : a New York chiude in calo a 55 - 09 dollari : New York, 12 set. (AdnKronos/Xin) – A New York il prezzo del Petrolio chiude in calo. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre ha chiuso a 55,09 dollari al barile, in calo di 0,66 dollari.L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 55,09 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.