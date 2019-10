Nuovo presidente della Regione Umbria | chi è Donatella Tesei

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Avvocato cassazionista, nata a Foligno il 17 giugno del 1958,, che si avvia ad assumere la carica di, alla guidacoalizione di centro destra, vive a Montefalco dove e' stata sindaco per due mandati, dal 2009 (eletta con la lista civica di centrodestra "Gruppo Montefalco") al 2014 e dal 2014 al 2019, quando venne riconfermata con il 63% dei consensi. Nel marzo del 2018 e' stata eletta al SenatoRepubblica nel collegio uninominale (sostenuta dal centro destra) e presiede la Commissione Difesa.E' inoltre membro del consiglio di amministrazioneBonifica umbra, coordinatore regionale delle Citta' del Vino dell', vicenazionale dell'associazione Citta' per la fraternita' e consigliere del Gal Valle Umbra e Sibillini. "Ho sempre vissuto in" e' scritto sul suo sito. "Dal liceo classico alla laurea in ...

carlaruocco1 : Il rapporto sul viadotto Capodichino della #TangenzialediNapoli è agghiacciante. Chi doveva occuparsi della manuten… - WeAreTennisITA : Andrea #Gaudenzi sarà il nuovo presidente dell'ATP!???? Dopo le voci circolate nelle scorse settimane, l'Association… - acmilan : 'Vogliamo dotare Milano dello stadio più bello del mondo'. Le parole del Presidente Scaroni sul Nuovo Stadio per Mi… -