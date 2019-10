Notte di fuoco a Pachino | 8 auto distrutte dalle fiamme FOTO

Notte di fuoco in Sardegna - incendi nell’Oristanese : evacuate centinaia di persone : Notte di paura in Sardegna, nell’Oristanese: diversi grandi incendi stanno divampando nella costa, è stato necessario evacuare quasi 300 persone. Situazione critica ad Arborea, dove le fiamme hanno attaccato la pineta e minacciato il resort Ala Birdi – Horse Country. Intorno alla mezzaNotte sono stati evacuati i 238 ospiti del complesso, trasferiti nella palestra comunale del paese. L’incendio sta ancora imperversando e sta ...

Notte da incubo ad Andria - crolla palazzina : Vigile del Fuoco in codice rosso - il VIDEO SHOCK del crollo : Grande paura nella Notte ad Andria, in Puglia, dov’è crollata una palazzina in via Pisani. Diversi feriti, tra cui un Vigile del Fuoco colpito alla testa da un pezzo di muro crollato mentre era già intervenuto sul posto insieme ai colleghi. Il pompiere è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino Bonomo. Secondo le prime informazioni, la palazzina sarebbe crollata in seguito alla demolizione di un edificio attiguo. ...

Reggio Calabria - drammatico incendio nella Notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Andrea Damante avrebbe passato una Notte di fuoco con la Canessa : lo scoop della Marzano : Andrea Damante in queste settimane è tornato nuovamente sulla cresta dell'onda, complice la pubblicazione del libro 'Le corna stanno bene su tutto', scritto dalla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, che per la prima volta ha messo nero su bianco la vicenda dei tradimenti. Ma in queste ultime ore si sta molto parlando di Andrea anche per lo scoop lanciato da Deianira, la quale in seguito ad un po' di segnalazioni ha fatto sapere che il tronista ...

Napoli - brucia via delle Terme Romane : Notte di fuoco e gente in strada : BACOLI . Un vasto incendio, la cui natura dalle prime indagini del Vigili del fuoco sembra essere verosimilmente di natura dolosa, è divampato sulla collina in via delle Terme Romane lambendo...

California - barca per immersioni prende fuoco nella Notte al largo di Los Angeles : morti 34 passeggeri. “Erano sotto coperta - dormivano” : Le fiamme sarebbero divampate in piena notte, cogliendo nel sonno i passeggeri. Così 34 persone sono morte mentre erano a bordo di un’imbarcazione al largo di Los Angeles, in California. In salvo, invece, cinque membri dell’equipaggio, poi recuperati dai soccorritori. L’incendio è scoppiato alle 3,14, ora locale, le 12,14 in Italia. A confermare i decessi è Aaron Bemis, capo della Guardia Costiera che ha affermato che ...

Nave va a fuoco nella Notte - 34 morti al largo di Los Angeles : L’imbarcazione ha preso fuoco durante la navigazione vicino all’isola di Santa Cruz: le vittime sono state sorprese nel sonno, salvi solo 5 membri dell’equipaggio