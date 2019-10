“Non sei tu!” Paola Ferrari irriconoscibile senza trucco | mai vista la giornalista così

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) Da anni è uno dei volti più noti dei pomeriggi sportivi italiani., la biondissimaRai non perde occasione per mettere in mostra le sue qualità. Sempre tirata a lucido e perfetta ha deciso di mostrarsie più di qualche fan a storto il naso. Sembra infatti che più di qualcuno l’abbia giudicata. La conduttrice sportivaha voluto entrare di diritto nella rosa delle donne della televisione e dello spettacolo italiano che si sono mostrate volontariamente. Anche con lei, come con quasi tutte le altre signore della tv, il web si è scatenato definendola. Di bello c’è che l’iniziativa è partita proprio dalla conduttrice, che ha scelto la fotografia da pubblicare, forse meno impietosa di quella di altre colleghe, scattata da paparazzi che non guardano certo per il sottile. Continua dopo la foto Anzi, ...

matteorenzi : Una risposta in novanta secondi per tutti quelli che dicono: Matteo hai cambiato idea, non sei coerente. Per chi no… - mecna : No, ti posso assicurare che non sei l’unica. - carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… -