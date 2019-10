Nicla | bibliotecaria a 90 anni | “Va bene il computer | ma se vuoi alimentare la mente c’è

Fonte : fanpage

(Di domenica 27 ottobre 2019) Presso la scuola elementare Guglielmo Marconi di Collegno, in provincia di Torino, svolge servizio una volontaria molto speciale. Si chiamaSpinato, ha 90, e per pura passione da oltre trent'si mette al servizio dei piccoli lettori della scuola. Come lei stessa confessa: "Lo faccio per aiutare me stessa".