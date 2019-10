Niccolò Agliardi | «Quel che ho imparato dai figli in affido trap compresa»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 27 ottobre 2019)«Un astuccio, con dentro un compasso e un flauto dolce». Oggetti che, cantautore milanese classe ’74, pensava di aver «dimenticato o disintegrato». E invece eccoli che riaffiorano, sparsi sul tavolo della cucina, al fianco di una pila di piatti sporchi. Formando la cartolina perfetta di una vita che fino a qualche anno fa sembra impossibile, ma che invece è stata e continua ad essere. «Merito dei mieiin», racconta nel suo nuovo romanzo «Per un po’ – Storia di un amore possibile», edito da Salani. «Un’esperienza incredibile, che trasforma e arricchisce». Andiamo con ordine, quando ha iniziato a pensare all’affidamento? «Nel 2013, quando mi sono occupato delle musiche della serie tv “Braccialetti rossi”. Sul set ho legato molto con uno degli ...

