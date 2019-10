Nel Regno Unito i Liberaldemocratici e lo Scottish National Party hanno proposto al

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche Nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Nel Regno Unito nasce una clinica per combattere la dipendenza da videogiochi nei bambini e giovani adulti : Si torna a parlare di dipendenza da videogiochi, malattia ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché il Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito ha aperto la prima clinica per combattere la dipendenza da videogiochi. Questa clinica si incentrerà sui problemi legati ai videogiochi nei bambini e nei giovani adulti fino ai 25 anni.Simon Stevens, Amministratore delegato di Servizio Sanitario Nazionale inglese, ha ...

È guerra Nel Regno dei cieli : Christian Scherer, direttore commerciale di Airbus, non fa sconti né complimenti: “Vorrei avere più A320 da vendere rispetto a quelli che ho”, ammette con un gelido sospiro, rispondendo alle domande sull’incidente del Boeing 737 Max 8 di Ethiopian Airlines del 10 marzo scorso (sono morti 157 passegg

Da oggi Nel Regno Unito Burger King non regalerà più giocattoli di plastica ai bambini : Da oggi nel Regno Unito la catena di ristoranti fast food Burger King non includerà più piccoli giocattoli di plastica nei pasti per i bambini, per ridurre il consumo e lo spreco di plastica. Ha preso questa decisione dopo che

Difesa - Italia partner del Regno Unito Nel programma “Tempest” : “Costruiremo insieme un caccia europeo di sesta generazione” : Il programma è britannico, si chiama “Tempest” e ha come obiettivo la costruzione di un caccia multi-ruolo europeo di sesta generazione. Oggi a Londra è arrivata la firma di una dichiarazione d’intenti per collaborare al programma tra i direttori degli armamenti di Italia e Regno Unito. A firmare il Memorandum of Intent, in occasione del salone Dsei (Defence & security exhibition international), sono stati il generale Nicolò ...

Regno Unito Nel guado Brexit - Westminster chiude e per ora niente voto : Il Parlamento britannico chiude i battenti per cinque settimane, per volere di una contestatissima decisione del governo Tory di Boris Johnson, mentre il Regno Unito resta in mezzo al guado della Brexit. E lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, annuncia clamorosamente le sue dimissioni in aula, in aperta polemica con il primo ministro.Il caos politico che agita il Regno Unito a meno di due mesi dalla scadenza ufficiale del 31 ottobre, ...

Uragano Dorian - cresce l’allerta meteo in Europa : pre-allarme Nel Regno Unito [MAPPE] : L’Uragano Dorian ha provocato enormi danni alle Bahamas, dove 7 persone sono morte ma altri sono dispersi. Adesso la tempesta minaccia gli Stati Uniti e in modo particolare la Florida, la Georgia e il South Carolina per poi risalire tutta l’east coast fino a New York e Chicago e interessare, nel weekend, le zone atlantiche del Canada. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, però, confermano un’evoluzione successiva ...

Nel Regno Unito sono stati sequestrati circa 1.300 chili di eroina : circa 1.300 chili di eroina, dal valore stimato di circa 135 milioni di euro, sono stati sequestrati nel Regno Unito, in quello che si pensa essere il più grande sequestro di questo tipo di sempre nel paese, e uno dei

Regno Unito - 18enne si accascia Nel bagno del nightclub e muore : uccisa dall’ecstasy : Courtney Chamberlin aveva 18 anni. Si è sentita male nella notte tra domenica e lunedì alla discoteca The Warehouse di Leeds. Un 19enne è stato arrestato per averle venduta la droga. Il suo cuore “batteva molto forte”, i paramedici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.\\Una ragazza è morta per una sospetta “overdose di ecstasy” in una nightclub di Leeds, in Regno Unito. Si chiamava Courtney Chamberlin e aveva 18 anni. Il dramma è ...