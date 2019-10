NBA – James Harden infuriato | il gesto di stizza fa sorridere | ‘autopallonata’ in faccia

Basket - NBA 2019-2020 : James domina e guida i Lakers alla prima vittoria stagionale. I Suns sfiorano l’impresa sul campo di Denver : New York Knicks – Brooklyn Nets 109-113 Va ai Nets il primo derby di New York della stagione 2019-2020. Kyrie Irving guida i suoi con una prestazione da 26 punti e 5 assist. Dinwiddie, invece, contribuisce con 20 punti e 5 assistenze in uscita dalla panca. I Knicks, che partivano con il pronostico sfavorevole, comunque, hanno venduto cara la pelle. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sotto di 13, i newyorkesi hanno rimontato e si sono ...

Basket - NBA 2019-2020 : James domina e guida i Lakers alla prima vittoria stagionale. I Suns sfiorano l’impresa sul campo di Denver : New York Knicks – Brooklyn Nets 109-113 Va ai Nets il primo derby di New York della stagione 2019-2020. Kyrie Irving guida i suoi con una prestazione da 26 punti e 5 assist. Dinwiddie, invece, contribuisce con 20 punti e 5 assistenze in uscita dalla panca. I Knicks, che partivano con il pronostico sfavorevole, comunque, hanno venduto cara la pelle. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sotto di 13, i newyorkesi hanno rimontato e si ...

NBA – LeBron James snobba i Clippers : “è solo la prima partita. Abbiamo tanto da migliorare” : LeBron James snobba i Clippers dopo il ko dei suoi Lakers nel derby: il ‘Re’ si concentra sugli errori dei giallo-viola e punta a migliorare Opening night amara per i Los Angeles Lakers. La franchigia giallo-viola è stata sconfitta nel derby contro i ‘cugini’ dei Clippers con il punteggio di 112-102. La prova da 18 punti, 8 assist e 9 rimbalzi di LeBron James non è bastata a fermare Kawhi Leonard (30 punti) e compagni, ...

NBA – LeBron James chiude l’argomento Cina : “il mio obiettivo è essere il leader dei Lakers - non un politico” : LeBron James chiude l’argomento Cina: il 23 dei Lakers si dedicherà al basket giocato senza più parlare di questioni politiche che non lo riguardano La querelle Cina-NBA oscura ancora una volta il basket pre-stagionale. LeBron James negli ultimi giorni è finito al centro di un gran polverone per aver condannato il tweet di Daryl Morey, sottolineando i danni che si possono fare esponendosi pubblicamente senza prima essersi informati ...

NBA – LeBron James irreale da playmaker : l’assist no-look - in volo - dietro la schiena è il più bello della preseason [VIDEO] : LeBron James fa il fenomeno anche da playmaker: contro gli Warriors 18 punti e 11 assist, uno dei quali si candida ad essere il più bello della preseason I Los Angeles Lakers sono intenzionati a schierare LeBron James da playmaker nel corso della stagione, un’ipotesi che a qualcuno ha fatto storcere il naso. La prestazione offerta contro gli Warriors in preseason avrà fatto ricredere però qualche scettico. Sappiamo che è basket pre ...

Caso NBA-Cina - Enes Kanter e l’attacco social a LeBron James : “io sono ‘più di un atleta’ - non tu” : Duro attacco social da parte di Enes Kanter nei confronti di LeBron James: il cestista turco usa le famose parole ‘I’m more than an athlete’ Per ragioni differenti Enes Kanter e LeBron James sono i due cestisti più chiacchierati del momento, nonostante i loro nomi non compaiano in discorsi legati al basket giocato. Il primo è diventato il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan, grazie ai suoi ...

NBA – LeBron James si schiera a favore della Cina : i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette! [VIDEO] : LeBron James si schiera a favore della Cina nel polverone alzato dopo il tweet di Daryl Morey: i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette Nelle ultime ore LeBron James ha deciso di esprimere la propria opinione sul caso NBA-Cina. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il numero 23 dei Lakers non ha dato appoggio all’NBA, spiegando che il tweet di Daryl Morey, l’azione che ha dato origine a tutto il trambusto ...

NBA – LeBron James - il messaggio che non ti aspetti : “Morey ha sbagliato! Libertà di parola? Sì - ma ci si deve informare” : Anche LeBron James si è espresso sul caso Morey-Cina: il campione dei Lakers, stranamente, non ha difeso la posizione dell’NBA Nel mondo del basket americano tiene ancora banco la questione NBA-Cina. Dopo un iniziale dietrofront da parte di Daryl Morey, autore del tweet scatenante il dissidio fra le parti, dei Rockets e dell’NBA, la posizione della lega americana sembra essere cambiata: ammesso l’errore, l’NBA ha ...

Il campione di basket NBA LeBron James ha criticato il dirigente degli Houston Rockets che aveva appoggiato le proteste di Hong Kong : LeBron James, uno dei più forti giocatori di sempre di basket NBA, oggi ai Los Angeles Lakers, è intervenuto su una questione di cui si parla da giorni negli Stati Uniti e che ha già avuto conseguenze molto rilevanti sul

Caso NBA-Cina - il retroscena : LeBron James organizza un meeting tra giocatori : LeBron James alla guida di un meeting di soli giocatori per il Caso NBA-Cina Da giorni non si fa altro che parlare della situazione spiacevole che si è creata tra Cina ed il mondo dell’NBA a causa di un tweet di Daryl Morey. L’NBA si è in qualche modo schierata dalla parte di quest’ultimo, sostenendo che bisogna dare importanza alla liberta di espressione, ma a pagarne le conseguenze sono stati i giocatori ed i ...

NBA – Lakers - coach Vogel si gode la sua coppia di fenomeni : “LeBron James-Anthony Davis è il miglior duo della lega!” : coach Frank Vogel tesse le lodi della coppia LeBron James-Anthony Davis: il duo dei Lakers fa paura agli avversari e fa sognare l’ambiente giallo-viola Dopo una stagione di alti e bassi, conclusa con la mancata qualificazione ai Playoff nonostante la presenza di LeBron James in squadra, i Los Angeles Lakers hanno tutta l’intenzione di non gettare al vento un’altra stagione. La firma di Anthony Davis ne è la prova. LeBron ...

NBA – LeBron James punta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “deluso per l’eliminazione Mondiale. Mi piacerebbe esserci” : LeBron James apre le porte ad una sua presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il ‘Re’ deluso dalla prestazione al Mondiale del Team USA, vuole tornare a vestire la maglia statunitense In attesa che inizi la nuova stagione NBA, LeBron James si è espresso sull’ultimo evento di basket al quale i suoi ‘colleghi’ hanno preso parte: i Mondiali in Cina. Il Team USA, orfano di diversi top player, fra i quali lo stesso ...

Basket : le star NBA degli Stati Uniti vogliono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Da Curry a Davis - tanti desideri. E LeBron James… : Dopo il flop annunciato della spedizione degli Stati Uniti ai Mondiali di Cina 2019, si stanno moltiplicando le dichiarazioni d’intenti di numerose star NBA in relazione alla disputa delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la maglia di Team USA. Un atteggiamento, se vogliamo, diametralmente opposto a quello che s’è visto per la rassegna iridata, per la quale c’è stato un fuggi fuggi piuttosto evidente che ha creato problemi fatali a ...

NBA - LeBron James e Anthony Davis in coro : “vogliamo riportare i Lakers nel posto in cui meritano” : I due giocatori dei Lakers hanno parlato della stagione che sta per cominciare, sottolineando di voler riportare in alto la propria franchigia Sono passati tredici anni prima che LeBron James guardasse da spettatore i playoff NBA, una sensazione strana che il Prescelto non ha nessuna voglia di riprovare. Questa dovrà essere la stagione del riscatto sia per lui che per i Los Angeles Lakers, che hanno inserito anche Anthony Davis nel proprio ...