NBA 2019-2020 | i risultati della notte 27 ottobre | Bucks e Clippers KO | Celtics ok

Basket - NBA 2019-2020 : James domina e guida i Lakers alla prima vittoria stagionale. I Suns sfiorano l’impresa sul campo di Denver : New York Knicks – Brooklyn Nets 109-113 Va ai Nets il primo derby di New York della stagione 2019-2020. Kyrie Irving guida i suoi con una prestazione da 26 punti e 5 assist. Dinwiddie, invece, contribuisce con 20 punti e 5 assistenze in uscita dalla panca. I Knicks, che partivano con il pronostico sfavorevole, comunque, hanno venduto cara la pelle. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sotto di 13, i newyorkesi hanno rimontato e si sono ...

NBA 2019-2020 : successi di Atlanta e Milwaukee - Leonard coi Clippers batte ancora Golden State : Si sono giocate tre partite nella terza notte italiana della regular season NBA 2019-2020. Di seguito ecco i riepiloghi. DETROIT PISTONS-Atlanta HAWKS 100-117 Il 21enne Trae Young inizia la sua seconda stagione in NBA col piglio di un veterano totalizzando 38 punti, 7 rimbalzi e 9 assist nel successo esterno degli Atlanta Hawks, al loro debutto stagionale, contro i Detroit Pistons, sconfitti dopo il successo esterno della notte scorsa contro gli ...

I giocatori più pagati della NBA nel 2019 : LeBron in vetta : NBA giocatori più pagati 2019 – La rivista specializzata “Forbes” ha stilato la classifica dei giocatori di NBA più pagati nel 2019. Per farlo, Forbes ha tenuto conto sia degli ingaggi dei giocatori, sia dai contratti di sponsorizzazione fuori dal campo di gioco. Con un totale di 92,4 milioni di dollari tra ingaggio e sponsor, […] L'articolo I giocatori più pagati della NBA nel 2019: LeBron in vetta è stato realizzato da Calcio e ...

NBA 2019-2020 : Philadelphia supera Boston. Vince Belinelli - mentre Gallinari non basta ad OKC : Buona la prima per i Philadelphia 76ers che nell’esordio stagionale superano i Boston Celtics per 107-93 in quello che era il big match della notte NBA. Nello scontro tra le due storiche rivali e tra le migliori squadre della Eastern Conference, sono Simmons e compagni ad imporsi, grazie ad un ottimo secondo tempo, nel quale Phila ha trovato maggior fluidità in attacco. E’ proprio l’ex prima scelta il migliore con 24 punti e 9 ...

VIDEO NBA 2019-2020 : Nicolò Melli - splendido esordio con i New Orleans Pelicans da 14 punti e 5 rimbalzi : Gran bella notte di debutto in NBA per Nicolò Melli con la maglia dei New Orleans Pelicans. 14 punti e 5 rimbalzi in quasi 20 minuti di impiego per il settimo azzurro ad approdare in NBA, a conferma della stima cestistica che di lui ha coach Alvin Gentry già fin dalle partite di prestagione. Entrato in campo nel secondo quarto, Melli è poi ritornato sul parquet della Scotiabank Arena nei momenti decisivi della partita contro i ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (23 ottobre) : i Raptors vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime, dopo una partita ...

NBA 2019-2020 : inizia la regular season - Clippers e Lakers vogliono il titolo in una stagione quanto mai indecifrabile : Si parte subito con il botto per quanto riguarda la stagione NBA 2019/2020. A Toronto, infatti, i Raptors campioni in carica ospitano i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, ma non della prima scelta al Draft Zion Williamson (che rimarrà ai box circa due mesi dopo un problema al ginocchio occorso nella pre-season), mentre a Los Angeles andrà in scena il primo dei quattro attesissimi derby tra Clippers e Lakers, due grandissime ...

Basket femminile - WNBA 2019 : le Washington Mystics di Elena Delle Donne vincono il primo titolo - Emma Meesseman MVP delle Finals : Si è conclusa in questa notte la stagione della WNBA, che ha occupato tutta l’estate e la prima parte dell’autunno di questo 2019. La decisiva gara-5 delle Finals ha visto emergere vittoriose le Washington Mystics per 89-78 sulle Connecticut Sun, grazie al suo duo stellare Elena delle Donne-Emma Meesseman, 21 e 22 punti rispettivamente. Dopo che la prima è stata nominata MVP della stagione regolare, la belga ha ricevuto l’onore ...