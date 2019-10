Napoli | infortunio al ginocchio per Kevin Malcuit | il comunicato della società

Infortunio Lozano - il messicano out per Napoli-Verona : Infortunio Lozano, il messicano out per Napoli-Verona Infortunio Lozano| Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Hirving Lozano rientrerà nel pomeriggio di oggi a Castel Volturno, dovrà verrà visitato dal medico sociale, Raffaele Canonico. L’attaccante, in ogni modo, non dovrebbe essere disponibile, sabato, per l’anticipo di campionato contro il Verona in programma al San Paolo. E’ molto più probabile che possa ...

Atalanta - infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli : Atalanta, infortunio Zapata: il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata| Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex calciatore del Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano. Un risentimento sarebbe il male ...

Napoli - infortunio Hysaj : le sue condizioni e i possibili tempi di recupero : Napoli, infortunio Hysaj: poteva andare molto peggio, le ultime Napoli infortunio Hysaj| L’infortunio di Hysaj, rimediato nella partita di ieri con il Torino, ha spaventato tutti per le modalità con cui è arrivato. Per saperne di più, i colleghi di AreaNapoli hanno intervistato il Dott. Manlio Luise. Queste le sue parole. “Per Hysaj, dopo aver visto quelle immagini, poteva essere una cosa molto seria con lesione del midollo ...

Torino - infortunio per Zaza : attaccante in dubbio per il Napoli : Torino, infortunio per Zaza: l’attaccante in dubbio per la sfida con il Napoli Torino infortunio Zaza| Il Torino si è allenato nel pomeriggio di oggi al Filadelfia in vista della prossima gara di campionato. I granata di mister Walter Mazzarri affronteranno il Napoli. Il programma odierno, come riporta il sito ufficiale dei granata, svolto oggi dalla squadra ha previsto delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo secondario. Da ...

Infortunio Mario Rui - il Napoli : risentimento muscolare alla coscia sinistra : Il Napoli ha reso noto il primo bollettino sulle condizioni di Mario Rui. Il difensore azzurro stato costretto ad abbandonare il campo a Malcuit nel primo tempo della gara contro il Genk risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per ...

