MotoGp | Viñales non nasconde l’amarezza | “non potevo lasciar andare via Marquez | ma è

MotoGp - GP Australia 2019 : analisi della gara. Marquez sfinisce anche Viñales e non si ferma - Bagnaia e Iannone due lampi azzurri : Il motociclismo è uno sport semplice: 22 piloti lottano per 40 minuti e alla fine vince Marc Marquez. Parafrasando una delle più famosi citazioni calcistiche dell’ex ct della nazionale inglese Gary Lineker si fotografa al meglio quanto sta accadendo al circus della MotoGP in quest’epoca storica. Sì, perché anche in un weekend come quello del Gran Premio d’Australia 2019 dove è successo davvero di tutto, alla fine ha trionfato ...

MotoGp - Marquez insaziabile : “la fame della Honda è contagiosa. La caduta di Viñales? Non me ne sono accorto” : Lo spagnolo ha analizzato la vittoria ottenuta a Phillip Island, soffermandosi sulla battaglia con Viñales e sulla sua fame di successi Cinquantacinque vittorie in MotoGp, superando anche Mick Doohan, ottantuno in totale con quattordici podi consecutivi in stagione e diciassette gare in testa. Numeri pazzeschi quelli di Marc Marquez, che continua a dominare in lungo e in largo il Mondiale di MotoGp, dopo averlo vinto aritmeticamente in ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

LIVE MotoGp - Australia 2019 in DIRETTA : Crutchlow guida la corsa - Marquez 2° - Vinales 4° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5/27: Grande spettacolo, Crutchlow sempre al comando, mentre Marquez e Iannone sono ai ferri corti. Vinales è quarto e Valentino Rossi 7° in calo. Dovizioso è ottavo @andreaiannone29 vs @marcMarquez93! Aprilia vs Honda!!! #AustralianGP pic.twitter.com/PBEqxvXSyM — MotoGP (@MotoGP) October 27, 2019 4/27: Crutchlow guida la truppa, mentre Marquez si fa largo davanti a Iannone. ...

MotoGp – Viñales imprendibile a Phillip Island - pole position pazzesca dello spagnolo : Rossi in seconda fila : Il pilota spagnolo della Yamaha è l’unico a scendere sotto il muro dell’1.29, precedendo Quartararo e Marquez. Rossi quarto, Dovizioso solo decimo Il vento dà tregua a Phillip Island, così c’è bandiera verde per le Qualifiche di MotoGp, dominate da uno strepitoso Maverick Viñales. Il pilota spagnolo domina in lungo e in largo, prendendosi una splendida pole con il crono di 1’28″492, unico pilota in pista a ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato qualifiche. Vinales in pole position - Valentino Rossi ottimo 4° dietro a Marquez : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Lo spagnolo sembra letteralmente imbattibile su questa pista, si è scatenato sul complesso layout di un tracciato sempre difficile da interpretare e ha stampato un vertiginoso 1:28.492: nessuno è in grado di avvicinarsi al crono dell’alfiere della Yamaha che sembra avere una marcia in più a queste ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato warm-up. Vinales davanti a tutti - Dovizioso 6° - Valentino Rossi 11° : Maverick Vinales ha siglato il miglior tempo nel warm-up del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Le condizioni meteo sono decisamente migliorate rispetto alla giornata di ieri quando il forte vento aveva costretto a posticipare le qualifiche a oggi (via alle ore 01.20 italiane), una leggera brezza ha fatto ancora capolino in questa zona della terra dei canguri ma le temperature erano ...

MotoGp - Viñales a favore del rinvio delle Qualifiche : “bisogna essere intelligenti e mettere la sicurezza al primo posto” : Il pilota spagnolo ha commentato la decisione della Race Direction di rinviare le Qualifiche a domani, sottolineando di essere d’accordo con questa scelta Maverick Viñales applaude la decisione della Race Direction di rinviare a domani le Qualifiche del Gran Premio d’Australia, a causa delle avverse condizioni atmosferiche. AFP/LaPresse Il forte vento di Phillip Island ha spinto i Commissari a spostare alla domenica mattina il ...

MotoGp – Terminate le FP3 in Australia : pioggia e vento rovinano la sessione - il miglior crono è di Viñales [TEMPI] : Le difficili condizioni ambientali hanno hanno condizionato la terza sessione di libere, nel corso della quale sono scesi in pista solo undici piloti Giornata complicata dal punto di vista atmosferico a Phillip Island, la terza sessione di prove libere infatti è stata condizionata da vengo e pioggia ad intermittenza, che non hanno permesso ai piloti di completare il proprio programma di lavoro. AFP/LaPresse Solo undici i riferimenti ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Australia 2019 : Vinales il migliore - tanto vento e pochi piloti girano. Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 : vento e freddo la fanno da padroni nel terzo turno di prove libere del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island il lavoro dei centauri e dei team è stato fortemente condizionato dalle variabili meteorologiche, che hanno reso impossibile ai protagonisti della classe regina di migliorare i crono già ottenuti nel day-1. Per questo motivo, la classifica combinata è rimasta inalterata e i ...

MotoGp - Qualifiche GP Australia 2019 : Viñales pronto a spodestare Marquez - Ducati resta in agguato : Sul tracciato di Phillip Island nella notte italiana andranno in scena le Qualifiche del terzultimo atto stagionale della MotoGP, il GP d’Australia 2019. La giornata che si preannuncia è particolare e, in prospettiva, abbastanza differente da quanto ci eravamo abituati ad analizzare negli ultimi appuntamenti della massima espressione delle corse su due ruote. Questo perché, nella lotta alla pole position, potrebbe non riuscire a rientrare ...

MotoGp – Maverick Vinales mette paura alla Yamaha : “voci di mercato? Mi fanno piacere” : Maverick Vinales mette paura alla Yamaha dopo le FP2 del Gp d’Australia: il pilota spagnolo sorride all’idea di avere gli occhi degli altri team addosso Primo posto nelle FP1 e bis nelle FP2, dopo il successo della passata stagione, Maverick Vinales ha tutta voglia di riconfermarsi sul tracciato del Gp d’Australia. La sua Yamaha è andata forte sull’asciutto e sul bagnato a Phillip Island, ma chissà che il pilot ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Australia 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - ho un feeling molto buono qui con la Yamaha” : Maverick Viñales non poteva cominciare meglio di così il weekend del Gran Premio d’Australia 2019, imponendosi in entrambe le sessioni di prove libere disputate in condizioni di pista prima bagnata e poi completamente asciutta. Lo spagnolo della Yamaha ha messo in evidenza un passo stellare oltre ad una notevole velocità pura nel time-attack che gli ha consentito di rifilare mezzo secondo al gruppo degli inseguitori composto dai vari ...