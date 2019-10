MotoGp | si spengono i semafori a Phillip Island | ecco la partenza del Gran Premio

Fonte : sportfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) E’ cominciato il terzultimo appuntamento del Mondiale di, Viñales va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione Ieri la cancellazione del programma di lavoro per via del vento, oggi condizioni climatiche accettabili adunque via libera per la Gara. Davanti a tutti parte Maverick Viñales, che precede allo spegnimento del semaforo Quartararo e Marquez. Valentino Rossi in seconda fila con Petrucci e Crutchlow, un’ottima posizione per provare a rimanere davanti fino alla fine.ladeld’Australia: Lights out at! Who did the best @MissionWinnow start of the #AustralianGP? Vote now! #pic.twitter.com/08ye9HUYLE —(@) October 27, 2019 L'articolo, siladeld’Australia VIDEO ...

SkySportMotoGP : ?? Si spengono i semafori a Phillip Island ?? LIVE l'#AustralianGP ???? ?? Siete svegli e carichi sul divano? #SkyMotori… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Si spengono i semafori a Phillip Island ?? LIVE l'#AustralianGP ???? ?? Siete svegli e carichi sul divano? #SkyMotori #Gi… - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: ?? Si spengono i semafori a Phillip Island ?? LIVE l'#AustralianGP ???? ?? Siete svegli e carichi sul divano? #SkyMotori #Gi… -