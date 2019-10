MotoGp | Marquez insaziabile | “la fame della Honda è contagiosa La caduta di Viñales? Non

MotoGp – Marquez in estasi - Crutchlow felice e Miller… sorpreso : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Phillip Island : Le sensazioni di Marquez, Crutchlow e Miller al termine della gara, vinta dallo spagnolo con undici secondi di vantaggio sull’inglese Marc Marquez vince anche a Phillip Island, prendendosi il quinto successo consecutivo e l’undicesimo in stagione. Un trionfo arrivato grazie al sorpasso nel finale su Viñales, poi caduto nel tentativo di riprendersi la testa della corsa Alle spalle dello spagnolo dunque si piazzano Cal Crutchlow ...

Marc Marquez MotoGp - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

Marc Marquez MotoGp - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

Classifica MotoGp - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Marquez sfiora i 400 punti : Altri 25 punti per Marc Marquez che prosegue imperterrito nel suo ruolino di marcia da record e vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Lo spagnolo, già ampiamente campione del mondo, si porta a 375 punti, portando a 135 il suo margine su Andrea Dovizioso. Andiamo ad analizzare la Classifica generale del Mondiale 2019. Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez SPA 375 punti 2 Andrea Dovizioso ITA 240 3 Alex ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

LIVE MotoGp - Australia 2019 in DIRETTA : Crutchlow guida la corsa - Marquez 2° - Vinales 4° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5/27: Grande spettacolo, Crutchlow sempre al comando, mentre Marquez e Iannone sono ai ferri corti. Vinales è quarto e Valentino Rossi 7° in calo. Dovizioso è ottavo @andreaiannone29 vs @marcMarquez93! Aprilia vs Honda!!! #AustralianGP pic.twitter.com/PBEqxvXSyM — MotoGP (@MotoGP) October 27, 2019 4/27: Crutchlow guida la truppa, mentre Marquez si fa largo davanti a Iannone. ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato qualifiche. Vinales in pole position - Valentino Rossi ottimo 4° dietro a Marquez : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Lo spagnolo sembra letteralmente imbattibile su questa pista, si è scatenato sul complesso layout di un tracciato sempre difficile da interpretare e ha stampato un vertiginoso 1:28.492: nessuno è in grado di avvicinarsi al crono dell’alfiere della Yamaha che sembra avere una marcia in più a queste ...

MotoGp - GP Australia 2019 : polemica rovente tra Dovizioso e Marquez! Litigio sulla cancellazione delle qualifiche : polemica rovente tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Oggi non si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019 a causa del forto vento che soffiava a Phillip Island, i commissari di gara hanno preso questa decisione dopo il brutto volo di Miguel Oliveira nelle prove libere 4. Non tutti i piloti erano d’accordo con questa scelta sacrosanta: tra i 22 centauri presenti in Safety Commission, infatti, ben 3 avrebbero voluto ...

MotoGp - GP Australia 2019 : polemica rovente tra Dovizioso e Marquez! Litigio sulla cancellazione delle qualifiche : polemica rovente tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Oggi non si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019 a causa del forto vento che soffiava a Phillip Island, i commissari di gara hanno preso questa decisione dopo il brutto volo di Miguel Oliveira nelle prove libere 4. Non tutti i piloti erano d’accordo con questa scelta sacrosanta: tra i 22 centauri presenti in Safety Commission, infatti, ben 3 avrebbero voluto ...

MotoGp - Dovizioso punge Marquez a Phillip Island : la replica dello spagnolo è di quelle taglienti : Accusato indirettamente da Dovizioso di aver anteposto i propri interessi alla sicurezza del gruppo, Marquez ha replicato duramente al ducatista Scintille tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez dopo il rinvio delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia, spostate a domattina per il forte vento abbattutosi sul circuito di Phillip Island. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati ha accusato indirettamente lo spagnolo e altri colleghi di aver ...

MotoGp - Dovizioso durissimo contro Marquez e Miller : “non pensano alla sicurezza - ma solo ai propri vantaggi” : Il pilota della Ducati ha espresso il proprio punto di vista su quanto accaduto in Safety Commission, pungendo Marc Marquez Marc Marquez, Jack Miller e Pol Espargaro sono i piloti che avrebbero voluto svolgere le Qualifiche del Gran Premio d’Australia, rinviate a domani dalla Race Direction per via del forte vento abbattutosi sul circuito di Phillip Island. Nel corso della riunione della Safety Commission, accesa è stata la ...

MotoGp - Qualifiche GP Australia 2019 : Viñales pronto a spodestare Marquez - Ducati resta in agguato : Sul tracciato di Phillip Island nella notte italiana andranno in scena le Qualifiche del terzultimo atto stagionale della MotoGP, il GP d’Australia 2019. La giornata che si preannuncia è particolare e, in prospettiva, abbastanza differente da quanto ci eravamo abituati ad analizzare negli ultimi appuntamenti della massima espressione delle corse su due ruote. Questo perché, nella lotta alla pole position, potrebbe non riuscire a rientrare ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Australia 2019 : “Collo e colonna stanno soffrendo. Ho chiarito con Marquez” : Giornata di prove libere davvero molto complicata per Jorge Lorenzo che ha incominciato nelle retrovie il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il centauro della Honda si è reso protagonista anche di un discusso contatto con Marc Marquez e ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Questa non è la pista migliore per me. Il collo e la colonna stanno soffrendo, sarà dura ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Australia 2019 : “Collo e colonna stanno soffrendo. Ho chiarito con Marquez” : Giornata di prove libere davvero molto complicata per Jorge Lorenzo che ha incominciato nelle retrovie il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il centauro della Honda si è reso protagonista anche di un discusso contatto con Marc Marquez e ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Questa non è la pista migliore per me. Il collo e la colonna stanno soffrendo, sarà dura ...