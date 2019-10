MotoGP - GP Australia 2019 : orari differite e repliche della gara. Programmazione e palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL GP D’Australia DI MotoGP (SI COMINCIA ALLE ORE 05.00 ITALIANE) Nella notte italiana si è corso il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che è andato in scena sul circuito di Phillip Island. Spettacolo davvero di lusso con Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi che si sono dati battaglia per le posizioni che contano. Vi siete persi la gara ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Andrea Iannone - ossigeno per l’Aprilia! Finalmente una gara di vertice e che emozione l’ebbrezza del primo posto momentaneo! : Ci sono tracciati o piste che rimangono nel cuore di un pilota. Phillip Island (Australia) appartiene al novero dei circuiti che ti entrano dentro, permettendo ad alcuni centauri di uscire dal momento di crisi. E’ il caso di Andrea Iannone. Il pilota nostrano, in sella all’Aprilia, ha messo ha sciorinato una prova di grande livello, suggellata dal sesto posto finale e soprattutto da una lotta accanita per il podio per larga parte ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi - un primo giro da fenomeno. Partenza super - vola in testa - poi il calo delle gomme : Domenica a due facce in quel di Phillip Island per Valentino Rossi, protagonista di una buonissima qualifica e di una Partenza fenomenale prima di scivolare progressivamente in gara per una deludente ottava piazza finale. Il “Dottore”, scattato dalla quarta casella in griglia grazie ad un ottimo giro secco, ha fatto vedere tutto il suo talento allo start del Gran Premio d’Australia 2019 con un triplo sorpasso all’esterno ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Jorge Lorenzo - umiliazione senza fine. Ultimo a oltre un minuto da Marquez! : La domenica di Phillip Island ci ha regalato un’altra pagina nera della stagione di Jorge Lorenzo, ormai da tempo l’ombra del cinque volte campione del mondo unico in grado di vincere un titolo in MotoGP nell’era Marquez. Il maiorchino classe 1987, invece di aumentare la propria confidenza in sella alla Honda gara dopo gara in seguito all’infortunio estivo, sta progressivamente peggiorando in termini di performance passando dai 46? ...

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP in diretta e in replica : La partenza è in programma alle 5 del mattino: le informazioni e i link per seguirla in diretta su Sky o in replica su TV8

Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Ero lento in rettilineo - ma ho guidato bene. Bello essere stato primo” : Valentino Rossi chiude il suo Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP con un non scintillante ottavo posto (clicca qui per la cronaca) dopo una prova nella quale ha alternato alti e bassi. Dopo un ottimo inizio e una risalita a metà gara, il “Dottore” ha avuto anche due crolli di prestazioni notevoli. Il momento più importante, sicuramente, è stato l’avvio, con il nove volte campione del mondo che ha piazzato una partenza ...

MotoGP - GP Australia 2019 : analisi della gara. Marquez sfinisce anche Viñales e non si ferma - Bagnaia e Iannone due lampi azzurri : Il motociclismo è uno sport semplice: 22 piloti lottano per 40 minuti e alla fine vince Marc Marquez. Parafrasando una delle più famosi citazioni calcistiche dell’ex ct della nazionale inglese Gary Lineker si fotografa al meglio quanto sta accadendo al circus della MotoGP in quest’epoca storica. Sì, perché anche in un weekend come quello del Gran Premio d’Australia 2019 dove è successo davvero di tutto, alla fine ha trionfato ...

MotoGP – Marquez fa il vuoto - Rins sale in terza posizione : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Australia : Lo spagnolo della Honda porta il suo vantaggio a 135 punti su Dovizioso, che da oggi ha la certezza aritmetica di chiudere al secondo posto. Terzo Rins Il titolo mondiale è già stato assegnato in Thailandia, ma Marc Marquez sembra non essersene accorto. Il pilota della Honda infatti vince anche a Phillip Island e incrementa il proprio vantaggio su Andrea Dovizioso in classifica, ricacciando il ducatista a 135 punti di distacco. Il Dovi può ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le pagelle della gara. Marquez infinito - Rossi illude - Bagnaia stupisce - Lorenzo affonda : Marc Marquez vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP (clicca qui per la cronaca) e prosegue nel suo cammino da dominatore assoluto. Oggi è toccato a Maverick Vinales provare ad opporsi, invano, mentre sul podio salgono Cal Crutchlow e Jack Miller. Buona prova per Francesco Bagnaia e Andrea Iannone, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non metteranno questa gara nella loro bacheca. Andiamo, quindi, a consegnare ...

MotoGP - Jarvis deluso in Australia : “il motore è la nostra debolezza. Valentino Rossi? Grande partenza” : Il Managing Director della Yamaha ha commentato il risultato del Gran Premio d’Australia, masticando amaro per la caduta di Viñales nel finale Non è certamente una bella giornata per la Yamaha, il team di Iwata mastica amaro al termine del Gran Premio di Phillip Island, guidato da Maverick Viñales fino all’ultimo giro, prima del sorpasso di Marquez e della caduta avvenuta a poche curve dal traguardo. AFP/LaPresse Una disdetta ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

