MotoGP | GP Australia 2019 | le pagelle della gara Marquez infinito | Rossi illude | Bagnaia

MotoGP - Jarvis deluso in Australia : “il motore è la nostra debolezza. Valentino Rossi? Grande partenza” : Il Managing Director della Yamaha ha commentato il risultato del Gran Premio d’Australia, masticando amaro per la caduta di Viñales nel finale Non è certamente una bella giornata per la Yamaha, il team di Iwata mastica amaro al termine del Gran Premio di Phillip Island, guidato da Maverick Viñales fino all’ultimo giro, prima del sorpasso di Marquez e della caduta avvenuta a poche curve dal traguardo. AFP/LaPresse Una disdetta ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

Classifica MotoGP - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Marquez sfiora i 400 punti : Altri 25 punti per Marc Marquez che prosegue imperterrito nel suo ruolino di marcia da record e vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Lo spagnolo, già ampiamente campione del mondo, si porta a 375 punti, portando a 135 il suo margine su Andrea Dovizioso. Andiamo ad analizzare la Classifica generale del Mondiale 2019. Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez SPA 375 punti 2 Andrea Dovizioso ITA 240 3 Alex ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

LIVE MotoGP - Australia 2019 in DIRETTA : Crutchlow guida la corsa - Marquez 2° - Vinales 4° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5/27: Grande spettacolo, Crutchlow sempre al comando, mentre Marquez e Iannone sono ai ferri corti. Vinales è quarto e Valentino Rossi 7° in calo. Dovizioso è ottavo @andreaiannone29 vs @marcMarquez93! Aprilia vs Honda!!! #AustralianGP pic.twitter.com/PBEqxvXSyM — MotoGP (@MotoGP) October 27, 2019 4/27: Crutchlow guida la truppa, mentre Marquez si fa largo davanti a Iannone. ...

MotoGP - si spengono i semafori a Phillip Island : ecco la partenza del Gran Premio d’Australia [VIDEO] : E’ cominciato il terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, Viñales va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione Ieri la cancellazione del programma di lavoro per via del vento, oggi condizioni climatiche accettabili a Phillip Island dunque via libera per la Gara. Davanti a tutti parte Maverick Viñales, che precede allo spegnimento del semaforo Quartararo e Marquez. Valentino Rossi in seconda ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato qualifiche. Vinales in pole position - Valentino Rossi ottimo 4° dietro a Marquez : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Lo spagnolo sembra letteralmente imbattibile su questa pista, si è scatenato sul complesso layout di un tracciato sempre difficile da interpretare e ha stampato un vertiginoso 1:28.492: nessuno è in grado di avvicinarsi al crono dell’alfiere della Yamaha che sembra avere una marcia in più a queste ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica qualifiche : A Phillip Island si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Si è definita la Griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 05.00 italiane, è andata in scena una lotta serratissima per la conquista della pole position. Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo si sono affrontati a viso aperto mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno faticato. Di seguito la Griglia di ...

MotoGP Australia 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : È stato il vento il protagonista del sabato a Phillip Island ( Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Le improvvise e violente raffiche che hanno spazzato il circuito sull'isola Australiana hanno causato la cancellazione delle qualifiche. La pole della MotoGP verrà assegnata domenica mattina (ora italiana 1:20 Q1, 1:45 Q2). Poco prima, alle 23.30 (ora italiana), si svolgerà il consueto warm up. La Gara invece ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato warm-up. Vinales davanti a tutti - Dovizioso 6° - Valentino Rossi 11° : Maverick Vinales ha siglato il miglior tempo nel warm-up del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Le condizioni meteo sono decisamente migliorate rispetto alla giornata di ieri quando il forte vento aveva costretto a posticipare le qualifiche a oggi (via alle ore 01.20 italiane), una leggera brezza ha fatto ancora capolino in questa zona della terra dei canguri ma le temperature erano ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2019 in DIRETTA : si parte con il warm-up e le qualifiche. C’è il sole a Phillip Island : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.32: Una stagione dominata in lungo e in largo da Marquez, vincitore delle ultime quattro gare disputate (dieci in totale) e cinque volte secondo nei sedici appuntamenti andati in scena. Potendo correre libero dal peso del risultato ad ogni costo, Marc sarà ancor più pericoloso per i suoi avversari, come il fine settimana nipponico ha dimostrato. 00.30: Come è noto, i giochi sono fatti: lo ...