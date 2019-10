Moto3 | Mondiale 2019 | Lorenzo Dalla Porta | lo scricciolo toscano che ha realizzato un

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Lorenzo Dalla Porta chiude i conti ed è campione! : Lorenzo Dalla Porta vince il Gran Premio d’Australia 2019 di Moto3 e, grazie alla concomitante caduta del suo rivale per il titolo Aron Canet si laurea campione del mondo della classe più leggera. Il pilota toscano chiude una annata scintillante con un margine amplissimo in graduatoria per un titolo strameritato! Classifica Mondiale Moto3 2019 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 254 punti 2 Aron Canet SPA 182 3 Tony Arbolino ITA 168 4 Marcos Ramirez ...

LIVE Moto3 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Lorenzo Dalla Porta può vincere il Mondiale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale se… – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Australia 2019 della Moto3. Sul circuito di Phillip Island la classe più leggera si sfida per 25 punti che potrebbero risultare decisivi a LIVEllo di titolo iridato. Il nostro Lorenzo Dalla Porta, infatti, è ad un passo dal successo finale. Il pilota ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale in Australia se… Tutte le combinazioni per tagliare fuori dai giochi Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta si è aggiudicato il Gran Premio del Giappone 2019 ed ora è davvero molto vicino anche al titolo iridato 2019 per quanto riguarda il Mondiale Moto3. Il pratese del Team Leopard ha approfittato nel migliore dei modi dei passi falsi dei suoi inseguitori, Portando a casa l’intera posta in palio e allungando a +47 su Aron Canet e +68 su Tony Arbolino in campionato a 3 round Dalla fine della stagione. Con 75 punti ancora a ...

Moto3 – ll Gp del Giappone parla italiano : Canet si ritita - trionfa Dalla Porta! Il Mondiale sempre più vicino : Sventola il tricolore a Motegi: Lorenzo Dalla Porta si aggiudica il Gp del Giappone, Canet cade Il Gp del Giappone regala spettacolo puro con i giovani della Moto3. Una gara spettacolare con clamorosi colpi di scena: Aaron Canet è infatti stato protagonista di una caduta che lo ha mandato del tutto fuori dai giochi e ha permesso a Dalla Porta di approfittarne, conquistando una vittoria preziosissima. Il pilota italiano del Leopard Racing ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Lorenzo Dalla Porta in fuga - +47 su Canet : Lorenzo Dalla Porta trionfa a Motegi (Giappone) e, approfittando degli “0” dello spagnolo Aron Canet e di Tony Arbolino, aumenta il proprio vantaggio in maniera considerevole in Classifica generale, Portando il margine nei confronti dell’iberico a 47 lunghezze ed a 68 sul lombardo. Di seguito la Classifica generale aggiornata: Moto3, Classifica Mondiale 2019: la graduatoria dopo il GP del ...

LIVE Moto3 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : duello cruciale tra Dalla Porta e Canet per il Mondiale. Antonelli vuole vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Ormai non si può più scherzare nella classe leggera, con una lotta per il titolo ancora apertissima e molto incerta che coinvolge ancora ben tre piloti tra cui i nostri ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 2° - allungo mondiale. Arbolino 10° e Canet out : E’ lo spagnolo Albert Arenas (KTM) a trionfare allo sprint nel GP della Thailandia 2019, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. L’iberico ha preceduto al termine di una gara molto concitata il nostro Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) a 0″231 e l’altro spagnolo Lopez (Estrella Galicia 0,0). Nella top-10 abbiamo anche Dennis Foggia (quinto) e Celestino Vietti (sesto), poleman a Buriram. Una corsa nella quale si è un ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Lorenzo Dalla Porta porta il vantaggio a +22 su Canet : Lorenzo Dalla porta riporta a 22 le lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet nel Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), l’alfiere del Leopard Racing, giunto secondo, ha approfittato del ritiro dell’iberico e quindi, quando mancano tre round al termine del campionato la Classifica sorride al pilota nostrano. Purtroppo, sale il distacco di Tony Arbolino, giunto 10° e quindo ora a -43. Di seguito la ...

Moto3 - Mondiale 2020 : il team di Max Biaggi ingaggia Romano Fenati. L’ascolano sarà compagno di squadra di Lopez : In vista del Mondiale 2020 di Moto3, il team di Max Biaggi pensa in grande e aumenta il proprio impegno schierando due moto nel prossimo campionato iridato della minima cilindrata. Saranno lo spagnolo Alonso Lopez e Romano Fenati i piloti prescelti per rappresentare la squadra del “Corsaro”. Focalizzando l’attenzione sul centauro italiano, Biaggi vuol dare fiducia all’ascolano, tornato a gareggiare dopo i tanti problemi ...

Moto3 - Risultato GP Aragon 2019 : Canet trionfa in solitaria - primo podio stagionale per Dennis Foggia. Dalla Porta 11° - leader del Mondiale : Il GP di Aragon 2019 della Moto3 ha visto un dominio totale dello spagnolo Aron Canet che con la sua KTM, dopo aver conquistato con margine le qualifiche ieri, è riuscito ad imporre il proprio passo anche in gara. Fin dai primi giri l’iberico si è mostrato inattaccabile e al settimo giro un allungo decisivo gli ha permesso di scappare e cominciare la sua cavalcata solitaria terminata con quattro secondi e mezzo di vantaggio. Alle sue ...

Classifica Mondiale Moto3 : Dalla Porta in testa dopo il GP Aragon - +2 su Canet. Arbolino a -30 : Lorenzo Dalla Porta si conferma in testa al Mondiale Moto3 dopo il GP Aragon ma ora il centauro italiano ha soltanto due punti di vantaggio su Aron Canet quando mancano cinque gare al termine della stagione, terzo posto per Tony Arbolino che si trova a 30 lunghezze dal connazionale. Di seguito la Classifica del Mondiale Moto3 al termine del GP Aragon. Classifica Mondiale Moto3 2019 (dopo GP Aragon, top ten) 1. Lorenzo Dalla Porta 184 2. ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara - Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino si giocano una fetta di Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2019, valevole per la quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Al MotorLand va in scena l’ultimo capitolo della lunghissima estate europea prima di volare in Asia per la fase finale del campionato di una classe leggera che sta ...

Motomondiale - lo Sky Racing Team VR46 svela i piani per il 2020 : Marini e Bezzecchi in Moto2 e Vietti e Migno in Moto3 : Giorno d’annunci ad Alcañiz (Spagna) per lo Sky Racing Team VR46. Attraverso un comunicato ufficiale la squadra gestita da Valentino Rossi ha annunciato i piloti che prenderanno parte ai Mondiali 2020 di Moto3 e di Moto2. Nella minima cilindrata la coppia sarà quella formata da Celestino Vietti e da Andrea Migno, mentre nella classe intermedia Marco Bezzecchi sarà il nuovo compagno di squadra di Luca Marini. Dopo gli addii di Dennis Foggia ...

