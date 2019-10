Moto2 | classifica mondiale 2019 | la graduatoria dopo il GP d’Australia Luthi accorcia a

Classifica Moto2 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Marquez mantiene +40 su Fernandez : Luca Marini vince il Gran Premio di Thailandia 2019 della Moto2 e conquista 25 punti davvero importanti per il morale e per il prosieguo della sua annata. In vetta alla Classifica generale rimane Alex Marquez con 224 punti, 40 di vantaggio sul connazionale Augusto Fernandez che, oggi, precedendolo in quarta posizione, è stato in grado di mantenere aperto il campionato. Terza posizione sul podio e anche in graduatoria per Brad Binder che si porta ...