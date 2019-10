Moreno Merlo fidanzato Paola Caruso I dubbi dei fan La sta usando? | Domenica

Paola Caruso presenta il suo fidanzato Moreno Merlo : “Ero bloccata - ma lui mi ha conquistata” : Paola Caruso ha trovato nuovamente l'amore. Dopo la tormentata vicenda con Francesco Caserta, il suo ex e padre di suo figlio Michelino, di cui l'imprenditore si è completamente disinteressato in questi mesi, la showgirl è finalmente felice e condivide la notizia del suo fidanzamento con Moreno Merlo , nello studio di Pomeriggio Cinque.Continua a leggere

