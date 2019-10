Mondiale Rally - Ott Tänak è campione del mondo

Fonte : quattroruote

(Di domenica 27 ottobre 2019) Thierry Neuville ha vinto ildi Catalogna, ma non è stato abbastanza per fermare l'avanzata di Ottche, con il secondo posto finale e la vittoria nella Power Stage, si è laureatodel2019.Il sogno di una vita. Visibilmente commosso davanti a una marea di bandiere estoni, sventolate dai tanti suoi tifosi arrivati fino in Spagna, Ottha dichiarato: "Ho raggiunto l'obiettivo della mia vita. Non è stato semplice gestire tutta questa pressione durante il fine settimana. Volevo vincere qui, davanti ai miei tifosi e non aspettare la trasferta australiana. Ho corso cercando di tenermi lontano dai guai e il team, che ringrazio, mi ha dato una macchina praticamente perfetta. Grazie anche a mia madre che ieri sera mi ha dato una carica incredibile". Il trentaduenne estone ha interrotto un lungo dominio francese durato quindici anni, che ha visto ...

