Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) Marco“deve chiarire. Subito”. Pd, M5S e Leu preannuncianoparlamentari suldell’Istruzione del primo Governo Conte, dopo un articolo comparso oggi sulla Repubblica che fa i conti in tasca alledell’ex titolare del Miur, indipendente in quota Lega. Emergono 80“immotivate” su 133 in 16 mesi da. Per una spesa extra superiore ai 25 mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che tali non lo erano o che destano molti sospetti. Moltissimi, tra l’altro, i viaggi andata-ritorno dalla Lombardia, doverisiede, il cui costo andava coperto dalla diaria da 3.500 euro che l’expercepiva. Il lavoro della Repubblica è stato ottenuto incrociando i dati con l’agenda pubblica del. Dati a cuireplica in modo poco circostanziato, ...

rmolinari64 : RT @HuffPostItalia: Missioni sospette e dubbi su spese gonfiate. Interrogazioni contro l'ex ministro Bussetti - matteoc1951 : RT @dukana2: Marco #Bussetti, le 80 'missioni' sospette del ministro della #Lega di #Salvini leccaculo #Eni che distrugge la #Basilicata ??c… - AnTiFaSciStA_AA : Marco Bussetti, le 80 'missioni' sospette dell'ex ministro leghista costate 25mila euro. Lui: 'Non so, dovrei contr… -