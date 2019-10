Mina | dopo anni di assenza dalle scene | appare sui social | la foto

Scoop clamoroso - la foto di Mina dopo decenni di sparizione volontaria : cosa fa a Lugano / Guarda : "Madre e mio fidanzato che Guardano video di gangsta rapper venezuelani :)". Benedetta Mazzini, la figlia di Mina, pubblica una foto della famosissima madre nella sua casa a Lugano. E' di schiena, non si vede bene, ma lo scatto è un clamoroso Scoop. Mina, da quell'ultimo concerto nel 1978 alla Busso

Sardegna - il governatore leghista Solinas indagato per abuso d’ufficio dopo aver noMinato consulenti due fedelissimi : Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è indagato dalla Procura di Cagliari per abuso d’ufficio. A riportare la notizia è il quotidiano l’Unione Sarda. Le indagini riguardano la nomina dei due consulenti che il governatore sardo-leghista ha voluto nel suo staff a partire dalla scorso giugno. Si tratta del geometra Franco Magi e del perito tecnico Christian Stevelli, militanti del Partito Sardo d’Azione e ...

Harry e Meghan - parla l’autore del documentario-scandalo : “Lui dopo aver camMinato dietro la bara della madre non si è più ripreso” : A pochi giorni dalla messa in onda del documentario sul principe Harry e Meghan Markle che ha fatto grande scalpore del Regno Unito mettendo ancor più in agitazione la famiglia reale, il giornalista che l’ha curato e realizzato ha deciso di parlare per raccontare alcuni retroscena inediti. Tom Bradby, giornalista di Itv, ha raccontato cosa è successo in quei giorni che ha trascorso al fianco di Harry e Meghan, accompagnandoli nel loro ...

Nicki Minaj starebbe organizzando un secondo matrimonio in grande - dopo aver sposato Kenneth Petty : Come hanno fatto Justin e Hailey Bieber The post Nicki Minaj starebbe organizzando un secondo matrimonio in grande, dopo aver sposato Kenneth Petty appeared first on News Mtv Italia.

Bio-on - dopo gli arresti titolo sospeso in Borsa a tempo indeterMinato : Arrestato il fondatore Astorri. L’indagine della Gdf: un accordo fantasma con Ikea, liti con Ernst & Young e il ruolo di Finnat

Emanuele Filiberto svela il gesto fatto da Maria dopo la sua eliMinazione : Emanuele Filiberto e lo speciale rapporto con Maria De Fillippi: “Ho sempre subito il suo fascino… Sanremo? FU un’operazione fatta a tavolino” Cinque anni di esilio, stavolta volontario (e dalla tv, non dalla patria), poi il gran ritorno: Emanuele Filiberto di Savoia, il Principe, ha scelto Amici Celebrities per rimettersi in gioco sul piccolo schermo. […] L'articolo Emanuele Filiberto svela il gesto fatto da Maria ...

Rugby : Vahaamahina lascia per sempre i Bleus dopo l’espulsione decisiva per l’eliMinazione ai quarti col Galles : Si è conclusa come peggio non poteva l’avventura di Sébastien Vahaamahina con la maglia della Nazionale francese di Rugby, infatti il giocatore classe 1991 ha annunciato il suo addio ai Bleus dopo l’eliminazione subita ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2019. Uno dei protagonisti della seconda linea transalpina inoltre ha sostanzialmente indirizzato le sorti dell’incontro in favore del Galles, che poi ha infatti ...

Rugby : Vahaamahina lascia per sempre i Blues dopo l’espulsione decisiva per l’eliMinazione ai quarti col Galles : Si è conclusa come peggio non poteva l’avventura di Sébastien Vahaamahina con la maglia della Nazionale francese di Rugby, infatti il giocatore classe 1991 ha annunciato il suo addio ai Blues dopo l’eliminazione subita ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2019. Uno dei protagonisti della seconda linea transalpina inoltre ha sostanzialmente indirizzato le sorti dell’incontro in favore del Galles, che poi ha infatti ...

La Lecciso riconquista Al Bano - la dedica su Instagram dopo l’addio di RoMina : Cosa sta succedendo a casa Carrisi? Negli ultimi giorni, il gossip si è concentrato ancora una volta su quello che è forse il triangolo più discusso d’Italia, tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Questa volta, a scatenare le indiscrezioni è una bellissima foto pubblicata su Instagram dalla showgirl, che ha decisamente suscitato molti sospetti tra i fan. Loredana ha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in bianco e nero ...

La demenza li priva dei ricordi ma dopo 72 anni il loro amore illuMina ancora i loro occhi : La storia di Leonard e Shirley Matties, coppia di ultranovantenni che hanno appena festeggiato il loro 72esimo anniversario di matrimonio nella casa di cura dove abitano in Usa. "Vedere lo sguardo sul volto di Leonard quando ho portato Shirley è stata una delle cose più belle che ho visto" ha scritto una impiegata della struttura condividendo la foto della coppia.Continua a leggere

Vibo - ucciso mentre camMinava col figlio : killer arrestato dopo 8 anni : Il primo marzo 2011 Carmelo Polito venne ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che insieme ad un complice gli arrivò alle spalle e sparò incurante della presenza del bimbo, il quale si salvò perché non venne colpito. Adesso, i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro, hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio. Il presunto omicida ...

“Li denuncerò tutti!” Quello che sta capitando a Silvia Maturani dopo Temptation Island è criMinale. La situazione : Silvia Tirado, anche se all’anagrafe è Silvia Maturani è stata vittima di insulti dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Lo ha denunciato lei stessa su Instagram Stories, dichiarando che provvederà ad azioni legali contro coloro che le hanno rivolto i commenti più inqualificabili. In sua difesa, è intervenuto il fidanzato Gabriele Pippo. È lui a difenderla, giustamente: “L’insulto che preferite dirmi è scimmia, come insulto ...

Amici Celebrities : Laura Torrisi dopo l’eliMinazione fa una richiesta : Laura Torrisi rompe il silenzio dopo l’eliminazione da Amici Celebrities 2019: “Non arrabbiatevi” Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici Celebrities. E gli eliminati sono stati Emanuele Filiberto e Laura Torrisi. Proprio l’eliminazione dell’attrice ha lasciato di sasso in quanto un po’ tutti hanno sempre pensato sarebbe arrivata agevolmente in finale. Un eliminazione che ha dato vita anche a ...

Laura Torrisi - Amici : dopo l’eliMinazione contestata - l’appello pubblico : Laura Torrisi, Amici Celebrities: dopo l’eliminazione contestata, l’appello pubblico Siamo quasi ai titoli di coda per Amici Celebrities e le polemiche non hanno risparmiato la semifinale. L’inaspettata eliminazione di Laura Torrisi ha colto di sorpresa tutti, dal pubblico agli altri partecipanti in gara. Commozione e lacrime per la bella attrice, consolata da una standing ovation […] L'articolo Laura Torrisi, Amici: dopo ...