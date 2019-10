Militari ancora senza sindacato | nonostante la Consulta

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) Sono ormai trascorsi oltre 18 mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale che cancellava il divieto per idi iscriversi ai sindacati, ma nulla è stato fatto affinché questa rivoluzionaria decisione sia realmente applicata.Infatti, la sentenza dell’11 aprile 2018 n.120 che tante speranze aveva profuso in moltiche sognano di vedere riconosciuti i propri diritti di farsi rappresentare da un, praticamente è rimasta solo un principio scritto di cui non si riesce a percepire l’attualizzazione. E si che sulla scorta di tale sentenza sono nati diversi sindacati, a dimostrazione della reale volontà deidi farsi rappresentare come gli appartenenti alle Polizie civile, rimaste due dopo la chiusura della Forestale voluta dal Governo Renzi.Dopo la sentenza, infatti, si è deciso che occorre una nuova legge per ...

