Milano Sequestrato autocarro per trasporto illecito di rifiuti

Rapito a Torino e ritrovato a Milano - la storia (a lieto fine) di Wisi il cane sequestrato : Un 30enne lo aveva sottratto al suo padrone, con la scusa di una passeggiata, il 10 settembre. L'animale è stato ritrovato dagli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e lo hanno restituto al proprietario. L'hanno denunciato gli agenti del commissariato Villa San Giovanni della questura di Milano per appropriazione indebita, minacce e diffamazione. Al centro un uomo di 30 anni, che avrebbe sottratto il cane a uno stilista di origini ...

Milano - sequestrato il teatro Ciak : “Violate norme edilizie - opere abusive non demolite” : Mancata demolizione di opere abusive. Con questa accusa è stato sequestrato il teatro Ciak di Milano, in viale Puglie, in zona Corvetto. Gli agenti della Polizia locale e il personale della squadra di polizia giudiziaria del Dipartimento salute, ambiente e lavoro, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, hanno apposto i sigilli ai tre cancelli d’ingresso e all’area del parco Alessandrini dove sorge la tensostruttura. Secondo l’ipotesi ...