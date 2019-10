Milano | petardi e fuochi d’artificio contro il consolato turco | “Europa isoli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) “La tregua in Siria è una farsa, la guerra non è finita e si continua a morire”. Sono queste le parole di una cittadina curda che da anni vive in Italia e che ieri ha marciato insieme a migliaia di persone per le vie diconclusosi con un “assedio popolare” al. Qui. dopo aver bruciato un manichino con il volto di Erdogan, è partito un lancio diverso la sede diplomatica. Ma nel mirino dei manifestanti c’è anche il ruolo dell’Europa che viene considerata da molti attivisti come la “grande assente” in questo movimento del conflitto. “Dobbiamo inchiodare i governi europei alle proprie responsabilità: l’unica cosa da fare è isolare economicamente e politicamente Erdogan e la Turchia”. L'articolod’artificioil: “Europaeconomicamente Erdogan” proviene da Il Fatto ...

