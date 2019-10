Meteo | ondata di maltempo in arrivo sulla penisola italiana | ponte 1 novembre al freddo

Previsioni Meteo weekend 26-27 ottobre : sabato e domenica ondata di caldo e sole : Secondo le Previsioni meteo per il weekend 26-27 ottobre, in Italia sabato e domenica torna il sole e il caldo con temperature ben oltre la media stagionale e con punte intorno ai 25 gradi al Centro-Sud. Faranno eccezione Sicilia e Sardegna dove sabato assisteremo a intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Prima allerta - poi nuova ondata di calore : svolta Meteo - cosa succede nel weekend : Ottobre si avvia alla conclusione all'insegna della più totale instabilità sul fronte meteorologico. All'orizzonte c'è la...

Che tempo farà oggi, giovedì 24 ottobre, in Italia? Mentre al Centro-Nord è in arrivo una perturbazione che porterà pioggia e maltempo, con fenomeni anche intensi in Liguria, Piemonte e Toscana, dove la Protezione civile ha diramato allerta arancione, al Sud c'è ancora il sole con temperature quasi estive che toccheranno i 28 gradi.

Previsioni Meteo Novembre - all’orizzonte la prima ondata di freddo della stagione : neve in collina? La tendenza : Previsioni Meteo Novembre – E’ una ipotesi che inizia ad acquistare credenziali quella di una irruzione fredda proprio per la festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti. Alla base di una possibile irruzione, una di quelle manovre rapide di cambio pattern, con una saccatura in uscita da Terranova in rapida affondo verso l’Oceano centrale, incalzante fuga del fronte subtropicale verso l’ascendente depressionario ...

Previsioni Meteo - inizia una potente ondata di caldo per l’Europa : a rischio i record di temperatura per la fine di Ottobre [MAPPE] : Previsioni Meteo – I modelli confermano che una massa d’aria estremamente calda si diffonderà e persisterà su una grande parte dell’Europa centro-orientale e sui Balcani questa settimana. Una massa d’aria di 10-15°C sopra la norma del periodo influenzerà i bassi e medi livelli dell’atmosfera: le temperature arriveranno localmente a +30°C! Ecco una panoramica delle condizioni dal 21 al 27 Ottobre sul Vecchio Continente. Oggi, 21 Ottobre Una ...

Le Previsioni meteo di oggi 18 ottobre indicano l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico sull'Italia che farà sentire i suoi effetti più intensi le corso del weekend fermandosi però al nord dove assisteremo a nubifragi e temporali. Grazie a venti caldi africani, invece, al sud tempo aleggiato e sopratutto temperature quasi estive.

Previsioni Meteo - spaventosa ondata di caldo in Europa : farà più freddo in Marocco che in Lettonia : L’Europa si prepara a vivere una situazione Meteo particolarmente estrema nei prossimi giorni: un affondo freddo proveniente dal Circolo Polare Artico nel weekend farà crollare le temperature sulle isole Britanniche, portando l’inverno prematuro nel Regno Unito dove avremo nevicate in collina e forti venti gelidi settentrionali. La discesa fredda piomberà gradualmente, nei primi giorni della prossima settimana, anche ...

Meteo - nuova ondata di maltempo. Allerta in Liguria : Le temperature tornano in linea con le medie stagionali. Nel fine settimana più coinvolte le regioni settentrionali e quelle tirreniche

Meteo - ondata di freddo record negli USA : Denver da +30°C alla neve in sole 8 ore [FOTO e VIDEO] : Un forte fronte freddo e una massa d’aria polare si stanno facendo strada sugli Stati Uniti occidentali, spingendosi sulle Grandi Pianure. Alcune località sono passate dalla maglietta a maniche corte alla neve nell’arco di poche ore. È il caso di Denver, in Colorado, che ha assistito ad un “cambio di stagione” in 12 ore. Il pomeriggio di mercoledì 9 ottobre aveva portato temperature di +25-30°C. Ma alla sera, è arrivato il fronte freddo, che ha ...

Le Previsioni meteo del 9 ottobre indicano che una nuova perturbazione interesserà in particolare il Nord-Italia, dove arriveranno nuvole e piogge anche se in un contesto piuttosto mite. Più bello il tempo al Sud, dove gli unici disturbi interesseranno le aree ioniche calabresi e siciliane. Ma già da domani il tempo migliorerà.

Allerta Meteo - la fiondata Artica sposta il maltempo al Sud : fenomeni estremi in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Nuova ondata di maltempo in atto sull’Italia, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Un fronte freddo proveniente dal Circolo Polare Artico ha raggiunto il nostro Paese nella notte, provocando violenti temporali nel cuore della Lombardia dove sono caduti 71mm di pioggia a Cadilana di Corte Palasio, 67mm a Capergnanica, 56mm a Credera Rubbiano, 54mm alla Cascina Gallotta di Castelleone, 50mm a Trigolo, e ...

Allerta Meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...

Allerta Meteo - prima fiondata Artica in arrivo sull’Italia : forte maltempo e temperature in picchiata tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Ottobre : Allerta Meteo – Mentre l’Uragano Lorenzo si abbatte sulle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore la prima fiondata Artica della stagione: dopo un Settembre decisamente caldo in tutto il nostro Paese, Ottobre inizierà subito con un’ondata di freddo anomalo per il periodo. Tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Ottobre, infatti, le temperature crolleranno fino a 7-8°C sotto le medie del periodo, soprattutto nelle ...

Previsioni Meteo : ciclone Lorenzo cambia i piani - in arrivo ondata di FREDDO e maltempo : Il mese di settembre ormai volge alla sua conclusione senza particolari scossoni dal punto di vista meteorologico: l'alta pressione continua e continuerà a portare bel tempo e clima più caldo del...