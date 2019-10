Meteo | maltempo in Sicilia | temporali in arrivo da Malta

Allerta Meteo - il forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Allerta Meteo - maltempo senza sosta in Sicilia : violenti temporali in atto - altre 24 ore di fenomeni estremi : E’ un’altra giornata di forte maltempo in Sicilia: i violenti temporali che stanno risalendo la fascia jonica Siciliana, dopo aver provocato una disastrosa alluvione nella notte nel siracusano e nel ragusano, si stanno adesso abbattendo in modo particolare nel catanese, pur insistendo ancora su Siracusa. Eloquenti le mappe satellitari, del radar e delle fulminazioni che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Continuerà a ...

Maltempo in Sicilia - ancora allerta Meteo <br> Morto un agente : C’è una vittima dell'ondata di Maltempo che sta imperversando in Sicilia, nella parte sud-orientale dell’isola. A perdere la vita un agente della polizia penitenziaria dato per disperso nella notte, il cui cadavere è stato poi rinvenuto dai vigili del fuoco sulla statale 115, nel siracusano.Nella stessa zona, all’altezza del comune di Noto, già venerdì sera due auto erano state investite alla piena di un torrente. L’agente mentre era alla ...

Previsioni Meteo : caldo al termine - prossima settimana freddo e maltempo! : Previsioni meteo - Ormai non ci sono più dubbi, il caldo ha i giorni contati dopo una resistenza estremamente prolungata, durata protrattasi per l'intero mese di ottobre. L'alta pressione africana e...

Meteo - forte maltempo all’estremo Sud ma sul resto dell’Italia sembra estate : temperature a ridosso dei +30°C [DATI] : Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’estremo Sud in queste ore. In particolare, ad essere sferzate da piogge intense sono la Sicilia, la Calabria meridionale e parte della Sardegna. In queste regioni, l’allerta Meteo rimane in vigore anche domani e in Sicilia, molti Comuni hanno scelto di chiudere le scuole anche domani, sabato 26 ottobre. maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO ...

Allerta Meteo in gran parte della Calabria : maltempo anche domani - la provincia di Reggio Calabria la più colpita : La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di Allerta Meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità Meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di Allerta Meteo. ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Maltempo Piemonte : situazione Meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : weekend tra maltempo e schiarite - il bollettino fino al 31 ottobre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord al mattino cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia Romagna con possibili deboli piogge su quest’ultima regione, mentre sulle restanti aree schiarite e annuvolamenti. Possibilità di foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Pianura padana al ...

Meteo - un disperso a Licata per il maltempo : «80enne è scivolato nel fiume Salso» : Condizioni Meteo difficili in Sicilia e si registra un disperso a Licata, in provincia di Agrigento, per il maltempo: un 80enne è scivolato nel fiume Salso. L'uomo sarebbe scivolato...

Maltempo - allerta Meteo in Sicilia : disperso un 80enne nell’agrigentino - forse è scivolato dentro a un fiume. Scuole chiuse in 5 Province : Un 80enne è disperso da giovedì notte, probabilmente dopo essere scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, a Licata, in provincia di Agrigento, a causa del Maltempo che ha colpito la Sicilia. A dare l’allarme è stata una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, ha notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati i familiari dell’ottantenne, che già lo cercavano e hanno riconosciuto le ciabatte. ...

Allerta Meteo - situazione critica al Sud : maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...