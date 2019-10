Meteo Italia | novembre porta tanta pioggia e CALO delle temperature

Meteo : ondata di maltempo in arrivo sulla penisola italiana - ponte 1 novembre al freddo : Gli esperti Meteorologi prevedono l’arrivo di una vera e propria sciabolata polare nei primi giorni di novembre. Intense precipitazioni interesseranno tutto il territorio italiano portando ad un brusco calo delle temperature. I portali dedicati alle previsioni Meteorologiche annunciano che parte della prossima settimana sarà ancor segnata da tempo stabile e da temperature quasi estive. Si potrà dunque ancora godere di giornate di sole intenso e ...

Meteo : domenica col Sole sull'Italia - residui rovesci sulle isole maggiori : Il vortice ciclonico formatosi a metà settimana sul Mediterraneo centrale e responsabile dei forti nubifragi in Sicilia, si sta gradualmente indebolendo ed esaurendo. Ora la pressione è in aumento...

Meteo - forte maltempo all’estremo Sud ma sul resto dell’Italia sembra estate : temperature a ridosso dei +30°C [DATI] : Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’estremo Sud in queste ore. In particolare, ad essere sferzate da piogge intense sono la Sicilia, la Calabria meridionale e parte della Sardegna. In queste regioni, l’allerta Meteo rimane in vigore anche domani e in Sicilia, molti Comuni hanno scelto di chiudere le scuole anche domani, sabato 26 ottobre. maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO ...

Meteo - weekend senza pioggia in tutta Italia : Il maltempo che ha flagellato il Sud si sposta sulle coste dell'Africa. Pericolo nebbia durante la notte soprattutto in Val Padana. Nuvolosità in aumento al Nord da lunedì

Allerta Meteo - l’allarme : “Milioni di italiani a rischio per esondazioni o frane - ci vuole un piano di emergenzae” : “Urgente un piano di emergenza per tutti i Comuni italiani, da mettere in atto in caso di alluvioni e disastri dovuti al maltempo“. E’ l’appello fatto da Nicoletta Gandolfi, membro della commissione Ambiente dell’Ordine degli architetti, dopo i nubifragi dei giorni scorsi e l’ulteriore Allerta meteo lanciata oggi per diverse regioni italiane. “Nel nostro Paese la maggior parte dei Comuni e’ a forte ...

Allerta Meteo - l'Italia nel mirino del maltempo - prossime ore tra temporali e nubifragi : Roma - La perturbazione in transito su parte d'Italia avanzerà lentamente verso levante, ostacolata dall'alta pressione che continua ad esercitare un'azione di blocco sui Balcani. Per la giornata di oggi, giovedì, si prevedono AL NORD piogge e rovesci che si estenderanno dal Nordovest alla Lombardia intera, Emilia, Trentino e Veneto occidentale, mentre non riusciranno a raggiungere l'estremo Triveneto a causa della ...

Maltempo : in futuro i fenomeni Meteo estremi “diverranno comuni - il rischio idrogeologico incombe sulla popolazione italiana” : “Il rischio idrogeologico che incombe sulla popolazione italiana deve essere rapidamente ridotto se non azzerato, in relazione all’estremizzazione climatica, sempre più rapida ed implacabile in atto a livello globale ed amplificata nel bacino Mediterraneo. La complessità orografica, la caratteristica di “mare caldo” tipica del Mare Nostrum, le evidenze di area “hotspot” in relazione al global warming stanno di fatto amplificando l’appena ...

Meteo : perturbazione sull'Italia - forti temporali e tanto maltempo oggi : Meteo - La perturbazione tanto discussa nelle scorse ore ha raggiunto l'Italia a partire dai settori più occidentali, dopo che questa aveva causato ieri molti disagi e alluvioni sulla Francia...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo intenso peggioramento sull'Italia : Nella giornata di domani il vortice ciclonico che da giorni interessa l'Europa occidentale, raggiungerà le zone occidentali della nostra penisola, apportando un marcato peggioramento atmosferico su...

Allerta Meteo - profondo ciclone innesca vastissima Squall-Line : sta arrivando sull’Italia - allarme alluvioni in 8 Regioni : L’Italia sta vivendo l’ennesima giornata d’estate a fine Ottobre, con temperature elevatissime in gran parte del Paese. Spiccano le città delle Regioni tirreniche, dove abbiamo +29°C a Caserta e Guidonia, +28°C a Roma e Napoli, +27°C a Firenze, La Spezia e Grosseto, ma fa caldissimo anche al Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo +27°C a Trevignano, +26°C a Treviso, Mogliano Veneto, Arzignano, Sandrigo, San ...

Allerta Meteo : forti nubifragi in arrivo - possibile temporale lungo quanto l'Italia : Allerta meteo - Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nei giorni scorsi ed ora la previsione è purtroppo destinata a realizzarsi. La perturbazione che nelle scorse 48 ore ha duramente...

Video Meteo Italia domani : Il prodotto può essere acquistato per essere utilizzato sul vostro sito web (dominio principale ed eventuali sottodomini) ed è quindi liberamente monetizzabile attraverso i vostri circuiti...

Video Meteo Italia domani (Copia) : Il prodotto può essere acquistato per essere utilizzato sul vostro sito web (dominio principale ed eventuali sottodomini) ed è quindi liberamente monetizzabile attraverso i vostri circuiti...

Video Meteo Italia prossimi giorni : Il prodotto può essere acquistato per essere utilizzato sul vostro sito web (dominio principale ed eventuali sottodomini) ed è quindi liberamente monetizzabile attraverso i vostri circuiti...