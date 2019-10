Meteo | domenica col Sole sull'Italia | residui rovesci sulle isole maggiori

Meteo - le previsioni di domenica 27 ottobre : Il vortice di bassa pressione di origine afro mediterranea sta portando ancora maltempo in Sicilia ma anche qui la situazione Meteo è destinata a migliorare tra domenica e lunedì. Sul resto d’Italia si apre una fase di sole particolarmente generoso con temperature molto miti. Con sicurezza possiamo affermare che sarà l’ultima domenica dai toni estivi. Si sta mettendo in cantiere un cambiamento piuttosto importante che riguarderà tutto il Paese ...

Allerta Meteo - il forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Previsioni Meteo weekend 26-27 ottobre : sabato e domenica ondata di caldo e sole : Secondo le Previsioni meteo per il weekend 26-27 ottobre, in Italia sabato e domenica torna il sole e il caldo con temperature ben oltre la media stagionale e con punte intorno ai 25 gradi al Centro-Sud. Faranno eccezione Sicilia e Sardegna dove sabato assisteremo a intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Come sempre punterò alla vittoria - ma occhio al Meteo domenica…” : Marc Marquez affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio di Australia di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island il campione del mondo proverà a proseguire nel suo filotto di vittorie, per non lasciare nulla di intentato in questo Mondiale 2019. Le sue parole nel corso della conferenza stampa odierna lo confermano. “Arriviamo da uno splendido weekend in Giappone e anche in questo caso il nostro obiettivo sarà quello di ...

Meteo - caldo eccezionale sull’Italia : Domenica d’Estate a fine Ottobre - temperature pazzesche [DATI] : Mentre diluvia nell’alto Piemonte, con 136mm di pioggia giornaliera a Cicogna (frazione del comune di Cossogno) e 129mm a Cursolo, le temperature sono particolarmente elevate in tutt’Italia. Le massime di questa Domenica 20 Ottobre sono state elevatissime ovunque, con picchi di oltre +30°C in Sardegna e Sicilia, ma ha fatto molto caldo anche al Centro/Nord. Tra le principali città, segnaliamo ben +25°C a Matera e Campobasso, +24°C a ...

Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord - ALLERTA Meteo della Protezione Civile : La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Maltempo e calcio : Samp-Roma domenica a rischio Meteo : Il Maltempo che sta iniziando va colpire la Liguria mette a rischio anche il campionato di calcio e potrebbe slittare la disputa della partita di serie A Sampdoria-Roma in programma domenica alle 15 al Ferraris a Genova. Si attende la giornata di domani per prendere una decisione sullo svolgimento della gara. “Aspettiamo il bollettino dell’Arpal per domani intorno all’ora di pranzo – spiega Sergio Gambino, consigliere ...

Le previsioni Meteo del weekend da sabato 19 a domenica 20 ottobre : Sarà un’Italia spezzata in due dal punto di vista del meteo nel weekend: piogge al Nord e in parte del Centro, sole e caldo al Sud. Sono queste le previsioni meteo per sabato 19 e domenica 20 ottobre. (LE previsioni) Il meteo di sabato 19 Per sabato sono previste piogge nelle regioni settentrionali, con qualche pioggia che interesserà anche parte del Centro soprattutto sulle coste tirreniche. Tempo prevalentemente soleggiato invece sulle coste ...

Meteo : domenica estiva al centro-sud - nebbie e nubi in aumento al nord! : Quello che vivrà parte dell'Italia sarà un fine settimana dal sapore estivo, tipico di inizio settembre, che poco ha a che fare col cuore di ottobre. Tutto merito dell'alta pressione africana che...

Meteo - Domenica di sole e da lunedì arriva l'autunno piovoso (ma sarà una parentesi) : Un weekend quasi estivo lascerà nuovamente il posto all’autunno. Da lunedì 14 ottobre, il declino dell’anticiclone africano porterà maltempo sull’Italia, con un crollo delle temperature. Lo scrive il Meteo.it.I primi effetti sono attesi nel corso di lunedì 14. La nostra attenzione si sposta tuttavia alla giornata di martedì 15, quando sono attesi ...

F1 - GP Giappone 2019 : il Meteo a Suzuka. Pioggia venerdì e sabato. Domenica dovrebbe esserci una tregua : Il tifone Hagibis sta condizionando in maniera importante l’evolversi delle cose in Giappone. La cancellazione di alcuni match dei Mondiali di rugby, tra cui Nuova Zelanda-Italia, la dice lunga sulla situazione in Asia. Una perturbazione violentissima, con raffiche di vento addirittura a quasi 300 km/h, si sta abbattendo nelle zona citata. L’occhio del ciclone presenta un minimo depressionario di 915 hPa (hectopascal, unità di misura ...

F1 - GP Giappone 2019 : il Meteo a Suzuka. Pioggia venerdì e sabato. Domenica dovrebbe esserci una tregua : Il tifone Hagibis sta condizionando in maniera importante l’evolversi delle cose in Giappone. La cancellazione di alcuni match dei Mondiali di rugby, tra cui Nuova Zelanda-Italia, la dice lunga sulla situazione in Asia. Una perturbazione violentissima, con raffiche di vento addirittura a quasi 300 km/h, si sta abbattendo nelle zona citata. L’occhio del ciclone presenta un minimo depressionario di 915 hPa (hectopascal, unità di misura ...

Meteo : domenica variabile - note instabili al sud e clima fresco : Una giornata di transizione quella di oggi, destinata a fare da "apripista" ad una vasta perturbazione che domani attraverserà l'Italia. Un debole flusso fresco sta interessando la nostra penisola e...