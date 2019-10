Meteo | Coldiretti | è allarme siccità nelle campagne del Sud

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il caldo record di questo autunno e la mancanza di pioggia hanno fatto scattare l’, fuori stagione, al Sud, dove gli agricoltori sono stati costretti all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza, dagli ortaggi agli oliveti fino al foraggio, con gravi ritardi delle semine e un insostenibile aggravio dei costi: a segnalarlo è laspiegando che i pozzi stanno lavorando a pieno regime, come a luglio, per irrigare i campi mentre per alcune colture si sta anticipando addirittura la raccolta per scongiurare la perdita dei prodotti. Si tratta di uno degli autunni più caldi della storia, a partire dal 1800, con temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei dati Isac Cnr di settembre. L'articolo: èdel SudWeb.

