Melanoma | un tumore molto “giovanile” | ecco come riconoscerlo | mai sottovalutare un neo

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Duecentomila ragazzi coinvolti direttamente grazie all’intervento diretto e quotidiano di 13 influencer professionisti, più di 80 post caricati, 200 instagram stories e centinaia di condivisioni, a cui si aggiunge un’attività diretta con undicimila opuscoli distribuiti in quattro frequentatissime spiagge italiane (Rimini, Jesolo, Marina di Pietrasanta e Fregene). È questo il bilancio della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del#SoleConAmore, indirizzata ai giovanissimi e realizzata da Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). I risultati sono presentati nell’ultima giornata del congresso nazionale AIOM in corso a Roma. Secondo il sondaggio, che ha preceduto l’avvio della campagna, il 40% degli adolescenti non mette mai la crema protettiva in spiaggia, per oltre la metà (51%) utilizzarla è “da sfigati” perché impedirebbe di abbronzarsi. Da qui la ...

AiomFondazione : Queirolo: '#Melanoma tumore giovanile, esposizione incontrollata al sole è un importante fattore di rischio. Istrui… - Flavio83Flavio : Melanoma, medico campano scopre come distruggere le cellule del tumore - AIOMtweet : Inizia la diretta Facebook. Tema: il #melanoma. I pazienti chiedono, gli esperti rispondono. Scriveteci le vostre d… -