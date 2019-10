Media Usa | il capo dell’Isis al Baghdadi forse ucciso in un raid

Ilary Blasi - allenamenti da marine Usa : il trucco pazzesco con cui la star Mediaset "coltiva" il suo corpo : Trentotto anni e tre gravidanze alle spalle, ma il fisico resta sempre da urlo. Ilary Blasi si mostra sempre in formissima sia sui social network che in televisione, quindi viene normale chiedersi quale sia la fonte dell'eterna giovinezza della conduttrice Mediaset. La risposta? La ginnastica isomet

SPY FINANZA/ I guai di Usa e Cina nascosti dai Media : Ci sono dati e notizie che non raggiungono i media mainstream, ma che invece sono importanti per capire cosa ci aspetta davvero

Torino - agenti accusati di "tortura". Il sindacato : "No gogne Mediatiche" : Giuseppe De Lorenzo A Torino arrestati sei agenti. L'accusa è di "tortura" dietro le sbarre. Il Sappe: "Valga la presunzione di innocenza" C'è attesa e forse un po' di scetticismo da parte del Sappe sulla notizia dei sei agenti della polizia penitenziaria finiti ai domiciliari con l'accusa di "tortura" ai danni dei detenuti. Il sindacato parla di "presunte violenze" e chiede di "non trarre affrettate conclusioni prima dei doverosi ...

Siria - Erdogan "Turchia non dichiarerà cessate il fuoco"/ Usa cercano di Mediare : Siria, Erdogan: "La Turchia non dichiarerà mai il cessate il fuoco". Gli Stati Uniti provano a mediare, volando ad Ankara: le ultime

SIRIA - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia Media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

Raid anti-curdi - Usa chiedono lo stop. Trump alla Turchia : Mediamo tregua : Gli Stati Uniti «incoraggiano fortemente» la Turchia a porre fine alle azioni militari contro i curdi nel nordest della Siria. Lo afferma il Pentagono dopo Trump su Twitter ha...

Usa - Media : “Trump chiese di fermare indagini su uomo difeso da Giuliani”. Kievgate - 4 della sicurezza nazionale lanciarono l’allarme : Un altro favore, un altro episodio di uso improprio del ruolo di presidente degli Stati Uniti da parte di Donald Trump. Lo denunciano Bloomberg e il Washington Post che parlano di una richiesta del tycoon, datata 2017, all’allora segretario di stato Rex Tillerson di lavorare ad un “accordo diplomatico” per fermare il procedimento penale nei confronti di Reza Zarrab, un commerciante d’oro turco-iraniano accusato di corruzione e difeso ...

Social Media - in 70 Paesi (Italia inclusa) vengono organizzate campagne di manipolazione per condizionare l’opinione pubblica : “I Social media, un tempo annunciati come una forza per la libertà e la democrazia, sono finiti sempre più sotto analisi per il loro ruolo nell’amplificare la disinformazione, nell’incitare alla violenza e nel ridurre i livelli di fiducia nei media e nelle istituzioni democratiche”. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori dell’Università di Oxford che, negli ultimi 3 anni, hanno monitorato l’organizzazione globale della ...

Inter - Sanchez si sarebbe scusato con la squadra per l'espulsione riMediata contro la Samp : Uno dei grandi protagonisti del successo dell'Inter al Marassi di Genova contro la Sampdoria di sabato scorso è stato Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato schierato a sorpresa dal primo minuto, facendo l'esordio da titolare dopo due spezzoni di gara disputati contro Udinese e Lazio. Il Nino Maravilla ha mostrato la propria classe segnando la prima rete con la squadra nerazzurra e deviando in porta anche il tiro di Stefano Sensi in ...

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia accusa : "Gara irregolare". Maria De Filippi lo gela : scintille a Mediaset : Scontro tra pezzi da novanta ad Amici Celebrities. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre, infatti, è andata in scena la lite tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia, componente della squadra Bianca guidata da Giordana Angi. Bisciglia infatti si è lamentato più volte per presunte irr

Scuola chiusa per topi - 280 alunni a casa. Il Comune di Napoli : “ImMediatamente chiamata l’Asl” : Scuola chiusa per topi. Succede al 68esimo circolo didattico Rodinò Salvemini a Barra, Napoli. Ieri mattina mamme e bambini hanno trovato i cancelli dell’edificio sbarrati per un intervento di derattizzazione previsto dall’Asl con l’amministrazione comunale. Da giorni ad allarmare le mamme erano proprio i numerosi ratti che gironzolavano nel giardino diventato una vera e propria giungla. A creare problemi sembra essere stato proprio lo spazio ...

Renzi - Crepet : “È inascoltabile e incoerente - mi fa paura”. E accusa politica e Media : “Questo Paese è vergognoso - ormai non voto più” : Durissima invettiva dello psichiatra Paolo Crepet contro la politica italiana e i media, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. Il conduttore Andrea Pancani gli chiede un commento su una sintesi-video incentrata sul curriculum politico di Renzi. Crepet è implacabile: “E’ inascoltabile. Fa paura. Fa paura un’Italia in cui il lunedì si dice una cosa e il martedì un’altra. L’autorevolezza che la politica ...

Preordine e prezzo degli iPhone 11 da Mediaworld : sconto AirPods e permuta usato : Il Preordine e il prezzo dei nuovissimi iPhone 11 da Mediaworld è oggetto di attenzione per chi sta puntando ai melafonini dal freschissimo lancio. Presso la nota catena di elettronica, acquistando i nuovissimi device, si potrà godere di uno sconto speciale sulle ben note AirPods e allo stesso tempo si potrà beneficiare di due programmi, uno per la permuta degli iPhone usati e un secondo per il finanziamento dello smartphone prescelto, ma con ...

Malagò sotto accusa. La guerra per lo sport sul tavolo di Spadafora : Mediazione o colpo di grazia? : Per capire quanto Giovanni Malagò, presidente del Coni colpito al cuore dalla riforma dello sport dell’ex sottosegretario leghista Giorgetti, abbia tutt’altro che concesso l’onore delle armi, basta un dettaglio rivelatore. Siamo nei minuti dell’accettazione dell’incarico da parte di Conte, pomeriggio del 4 settembre scorso, e mentre i lanci di agenzie davano il premier verso il Quirinale, e il nuovo ...