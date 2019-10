Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Andreas Seppi si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni : Andreas Seppi si ferma nel secondo ed turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: l’altoatesino non riesce a centrare un posto nel main draw, sconfitto dal nipponico Yoshihito Nishioka, che si impone in tre set, con lo score di 6-3 3-6 7-5 in due ore di gioco. Nel primo set parte meglio il nipponico, che centra il break nel secondo game alla terza occasione e poi è bravo ad andare rapidamente sul 3-0. ...

Masters1000 Parigi 2019 - il tabellone di Berrettini e Fognini. Cammino non semplice per i due azzurri : L’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi-Bercy, è alle porte, e forse mai come negli ultimi anni dall’Italia si è generato un interesse tanto alto per l’evento del più ampio impianto della capitale di Francia al coperto. Matteo Berrettini e Fabio Fognini, infatti, sono tuttora in corsa per arrivare alle ATP Finals di Londra. Un obiettivo più alla portata per il romano, che è ottavo nella Race, rispetto al ligure, ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Andreas Seppi avanza nelle qualificazioni - fuori Lorenzo Sonego : Una vittoria e una sconfitta per i due italiani impegnati oggi nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: accede al turno decisivo Andreas Seppi, che domani si giocherà un posto nel main draw contro il nipponico Yoshihito Nishioka, mentre si ferma subito Lorenzo Sonego. A sorridere è Andreas Seppi, opposto al numero 4 del seeding cadetto, il kazako Alexander Bublik, sconfitto in un’ora e mezza di ...

Masters1000 Parigi-Bercy 2019 : il tabellone di Matteo Berrettini. Ultimo scoglio verso le Atp Finals - gli avversari dell’azzurro : Passa attraverso il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy la possibilità di Matteo Berrettini di staccare il pass per le ATP Finals: il tennista romano, testa di serie numero 10, usufruirà di un bye al primo turno, poi si troverà di fronte il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e la wild card transalpina, Jo-Wilfried Tsonga. Verosimilmente all’eventuale terzo turno l’azzurro dovrebbe ritrovarsi di fronte il russo Karen ...

Masters1000 Parigi-Bercy 2019 - sorteggio e tabellone : Berrettini dalla parte di Khachanov - Fognini con Zverev. Possibile Djokovic-Nadal in finale : Sorteggiato il tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: c’è lo svizzero Roger Federer, che sarà a testa di serie numero 3 ed è stato sorteggiato dalla parte dello spagnolo Rafael Nadal, con cui potrebbe dar vita ad una gran semifinale. Nella parte alta, invece, il serbo Novak Djokovic potrebbe vedersela nel penultimo atto con il russo Daniil Medvedev. I quarti di finale, in accordo con le teste di serie, potrebbero essere i ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : trionfo di Daniil Medvedev - dominato in finale Alexander Zverev : Nella finale del Masters 1000 sul cemento cinese di Shanghai, giocata col tetto del campo centrale chiuso a causa della pioggia, il russo Daniil Medvedev ha letteralmente dominato in finale il tedesco Alexander Zverev col punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 13 minuti di gioco. Medvedev inizia nettamente meglio il match togliendo il servizio a Zverev già nel secondo gioco e volando poi sul 3-0 ma poi nel quinto game restituisce il break in maniera ...

ATP Shanghai – Uragano Medvedev - il russo asfalta Zverev in finale e si prende il Masters 1000 cinese : Partita dominata dal tennista russo, che lascia solo le briciole al proprio avversario prendendosi così il Masters 1000 di Shanghai Daniil Medvedev vince il Masters 1000 di Shanghai, asfaltando in finale Alexander Zverev. Il tennista russo non lascia scampo al proprio avversario, superandolo nettamente con il punteggio di 6-4, 6-1 dopo un’ora e quattordici minuti di dominio totale. Una partita mai in discussione, dominata dal numero ...

Masters 1000 Shanghai - Berrettini si arrende a Zverev ma diventerà il numero 11 del mondo : Finisce in semifinale l'avventura di Matteo Berrettini al torneo Masters 1000 di Shanghai, battuto da Alexander Zverev, 6° giocatore al mondo e 5a testa di serie con il punteggio di 6-3, 6-4. Un ko che non cancella gli ottimi risultati del nostro portacolori che nella giornata di lunedì dovrebbe guadagnare altre due posizioni nella classifica mondiale, raggiungendo l'11° posto.Continua a leggere

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - 4-5 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il tedesco serve per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Sfrutta la prima palla match Zverev con un ace, il tedesco si impone sul romano in due set (6-3, 6-4). 40-15 Berrettini non riesce più a giocare sulla battuta del tedesco, due match point. 30-15 Ancora servizio di Zverev che porta al punto. 15-15 Prima vincente del tedesco. 0-15 Ottima giocata di Berrettini che si apre il campo e costringe Zverev all’errore. 4-5 Palla corta di ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - 4-3 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : l’azzurro si è liberato della pressione iniziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Grandissimo back dell’azzurro che sta giocando benissimo ora! 40-15 Prima e dritta vincente di Berrettini! 30-15 Stavolta il dritto del tedesco è lungo. 15-15 Trova una grande profondità Zverev che poi chiude il punto con il dritto. 15-0 Prima forte, dritto e schiaffo al volo, esegue Berrettini! 3-3 Ancora un ace! Zverev scaccia via tutte le perplessità del game di battuta ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - 2-1 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : nessun break sinora nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lungo il rovescio di Zverev, buona occasione per l’azzurro. 15-15 Prima e dritto vincente del tedesco. 0-15 Il nastro concede a Berrettini un comodo passante. 2-1 Rovescio di Zverev lungo, altro game senza storia. 40-0 Prima vincente di Berrettini. 30-0 Clamorosa difesa di Zverev su due dritti di Berrettini, poi sulla palla corta non può nulla. 15-0 Prima vincente ...

LIVE Berrettini-Zverev 3-6 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il tedesco si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Punto diretto dalla battuta per Berrettini che aveva bisogno di portare a casa un game a zero. 40-0 Altro errore del tedesco. 30-0 Si prende un rischio scendendo a rete Berrettini, per fortuna il passante di dritto di Zverev è troppo basso. 15-0 Dritto di Zverev in corridoio. INIZIATO IL SECONDO SET. 3-6 Zverev chiude un primo set perfetto con lo smash, Berrettini piuttosto in ...

LIVE Berrettini-Zverev 2-5 - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : l’azzurro serve per prolungare il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si era difeso alla grande Berrettini ma poi il rovescio ad entrare termina out. 3-5 Altra palla corta di grande fattura giocata dall’italiano, Zverev serve per il primo set. 40-15 L’azzurro si apre bene il campo e finalmente entra con il dritto! 30-15 Servizio imprendibile di Berrettini, ci vuole una reazione importante. 15-15 Dritto ad incrociare di Berrettini troppo ...