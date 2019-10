Marco Bussetti | i week end al mare e gli aerei per Milano | “Le missioni fantasma da oltre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Ottanta“immotivate” su 133 in sedici mesi da ministro.ha speso25mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che, secondo Repubblica, non lo erano o restano quantomeno sospetti. Insomma: se non si trattava di impegni legati al suo ruolo di guida del ministero dell’Istruzione, lo Stato non avrebbe dovuto pagare i biglietti con un risparmio per l’Erario e per quanto riguarda i numerosi andata-ritorno dalla Lombardia, doverisiede, il costo sarebbe dovuto essere coperto dalla diaria da 3.500 mensili che l’ex capo del Miur percepiva. Il quotidiano romano ha ricostruito – incrociando i dati con l’agenda pubblica del ministro – quanto accaduto durate la sua presenza a viale Trastevere. E la replica diè stata varia. Sui numerosi viaggi verso la sua regione (risiede a Gallarate, in ...

