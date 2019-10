Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

L’uragano a Phillip Island è Marc Marquez - quinta vittoria consecutiva per lo spagnolo : Crutchlow e Miller sul podio : Il pilota della Honda combatte con Viñales fino all’ultimo giro, resistendo all’attacco dello spagnolo che poi finisce nella ghiaia. Ne approfittano Crutchlow e Miller, mentre Rossi chiude ottavo Undicesima vittoria stagionale, la quinta consecutiva per Marc Marquez, che trionfa anche a Phillip Island al termine di un testa a testa bellissimo con Maverick Viñales. AFP/LaPresse Il campione del mondo si conferma cannibale anche ...

VIDEO Marc Marquez - GP Australia 2019 : “Per me si poteva correre ma il rischio era elevato” : Nel corso della giornata del sabato del GP d’Australia 2019, non si sono disputate le qualifiche della MotoGP, a causa del forte vento. Marc Marquez ha detto la sua ai microfoni di Sky dopo la decisione del rinvio: “Per me si poteva correre, lo avevamo fatto fino a quel momento, ma il rischio era elevato“. VIDEO INTERVISTA Marc Marquez GP Australia MOTOGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Marc Marquez - che rischio nel test gomme nel GP d’Australia : acrobazia pazzesca per rimanere in sella : Marc Marquez ha rischiato tanto durante il test gomme andato in scena nelle prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Islanda. Il Campione del Mondo si è dovuto inventare una delle sue proverbiali acrobazie per rimanere in sella ed evitare una brutta caduta. Di seguito il VIDEO del rischio corso da Marc Marquez. VIDEO Marc Marquez RISCHIA NEL test gomme: ...

MotoGp – Contatto Lorenzo-Marquez - Jorge risponde a Marc : “capisco la sua versione - ma…” : Jorge Lorenzo risponde a Marquez dopo il Contatto in pista durante le Fp2 del Gp d’Australia Scintille in pista oggi tra Marquez e Lorenzo durante le Fp2 del Gp d’Australia: i due spagnoli, compagni di squadra, sono stati protagonisti di un Contatto a Phillip Island e non se le sono mandate a dire col campione del mondo che ha, a gesti, detto al maiorchino che stava dormendo in pista. Al termine delle prove Marquez ha dato la ...

MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo - il gesto di Marc è inequivocabile : “stai dormendo?” [VIDEO] : I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Nell’ultimo giro mi ha ostacolato Lorenzo - ma abbiamo già chiarito” : Marc Marquez ha chiuso al sesto posto le FP2 del GP d’Australia. Sicuramente una posizione non felice per lo spagnolo, che è stato protagonista proprio nell’ultimo giro (quello decisivo per fare il miglior crono) di un contatto con Jorge Lorenzo, suo compagno di squadra. Così il Campione del Mondo a Sky Sport: “Alla fine abbiamo chiuso sesto perchè Lorenzo era in mezzo alla pista e stava andando piano. Io stavo andando forte, anche ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Come sempre punterò alla vittoria - ma occhio al meteo domenica…” : Marc Marquez affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio di Australia di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island il campione del mondo proverà a proseguire nel suo filotto di vittorie, per non lasciare nulla di intentato in questo Mondiale 2019. Le sue parole nel corso della conferenza stampa odierna lo confermano. “Arriviamo da uno splendido weekend in Giappone e anche in questo caso il nostro obiettivo sarà quello di ...

MotoGp – Marquez rimane concentrato - ma in Australia i rivali spaventano Marc : “molti possono essere forti” : Marc Marquez pronto per una nuova sfida: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno poco tempo per riposarsi prima di scendere nuovamente in pista: i campioni, dopo il Gp del Giappone, si sono subito messi in viatto per l’Australia, dove domenica si correrà una nuova gara. Reduce dalla vittoria a Motegi, che ha permesso alla Honda di festeggiare la vittoria del titolo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

MotoGp - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya