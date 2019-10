Maratona Venezia 2019 | risultati e classifica | trionfi per Anbesa e Korir

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Grandi emozioni lungo le strade di. Nella gara maschile molta incertezza, fino agli ultimi istanti, sull’esito della corsa con l’etiopeche, tagliando il traguardo in 2h10’49’’, trionfa stabilendo così anche il suo Personal Best di disciplina. In campo femminile Judithprima al “finish” in 2h29’21’’. Sì è disputata l’edizionedelladi, una delle “etichetta bronzo” del calendario IAAF. Come sempre sono stati decine di migliaia gli iscritti a caccia di punti importanti per scalare il ranking mondiale. La Cronaca – Tra gli uomini a trionfare, in una gara davvero combattuta, è stato appunto l’etiopecon un crono di 2h10’49’’ precedendo i kenyani Kiprop 2h10’55’’, in corsa per il titolo fino agli ultimi chilometri, e Kimtai 2h11’58’’, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. La gara, disputata su buoni ritmi fin dalle ...

saraassicura : La bellezza di #Venezia e le emozioni uniche che regala uno sport unico come la #maratona in alcuni dei nostri scat… - vitasportivait : ????????????#VeniceMarathon Tra i ponti di Venezia si è svolta la 34^ edizione della @venicemarathon ??Nella gara ma… - casarinale58 : RT @TgrVeneto: #27ottobre @Venicemarathon E' in corso la 34^ edizione della #maratona di #Venezia, tra poco su @RaiSport la diretta #iosegu… -