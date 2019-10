Maltempo Liguria | masso su provinciale a Varazze | 10 sfollati

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...

Maltempo Liguria : a Ceranesi frana la strada che porta a Santa Marta : La pioggia di oggi ha causato una frana vicino via Parodi sulla provinciale 4 a Ceranesi, nei pressi del cantiere del Terzo Valico. La strada, che porta a Santa Marta, era già stata chiusa a causa di un movimento del terreno per consentire i lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La frana ha fatto crollare i tubi di cemento che erano stati messi come muro di contenimento, facendo sprofondare la carreggiata e ...

Maltempo Liguria : lunedì tecnici in Valle Stura per la valutazione dei danni : “I tecnici di protezione civile sarebbero già arrivati oggi ma essendoci allerta prolungata abbiamo preferito spostare a lunedì, quando faranno valutazioni economiche rispetto ai danni che dobbiamo vedere ristorati. Abbiamo già detto ai sindaci che quello che stanno mettendo in campo come somma urgenza verrà ristorato al 100% rispetto a tutti gli interventi che sono considerati, anche dal dipartimento, urgenti per il ripristino delle ...

Maltempo Liguria : salvato clochard sorpreso dall’ondata di piena : salvato dalla morsa del Maltempo: è successo in Liguria. Un clochard francese, che dormiva in una roulotte situata nei pressi del greto del fiume Roya, a Ventimiglia, e che è stato parzialmente travolto dalla piena provocata dall’apertura della diga di Breil, sul versante francese della val Roya, è stato salvato dai vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’uomo si fosse spostato sul greto del fiume per lavarsi, la ...

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Maltempo Liguria : restano sfollati e isolati : In Liguria sono rientrati i 15 sfollati a causa del Maltempo a Pigna (Imperia), mentre restano sfollate 16 persone a Campo Ligure e 49 a Rossiglione (Genova). Già nei giorni scorsi erano rientrati nelle loro abitazioni i quattro sfollati a Murialdo (Savona). Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone nel centro operativo della Protezione civile. L’interruzione della viabilità per i veicoli, ma con ...

Maltempo Liguria : tra Genova e Savona la pioggia di 7-8 mesi in soli 10 giorni : “Negli ultimi dieci giorni nel centro della Liguria tra Genova e Savona sono caduti 1.000 millimetri di pioggia, l’equivalente di quanto caduto in 7-8 mesi, la media annuale negli ultimi 50 anni è di 1.700 millimetri“: lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Genova, nel centro operativo della Protezione civile. “Per il resto della giornata odierna ci aspettiamo che il fronte ...

Maltempo Liguria : piogge diffuse e temperature in calo - celle temporalesche “seguite con molta attenzione” : In Liguria dalla mezzanotte è scattata l’allerta meteo arancione ma, nonostante le piogge intense e le temperature in leggero calo, non si registrano gravi criticità. Dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure che “si stanno scaricando in mare – ha spiegato Federico Grasso, esperto Arpal – ma vanno seguite con molta attenzione. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare ...

Maltempo - alcune scuole chiuse domani in Toscana - Piemonte e Liguria : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo numerose regioni in Italia. Forti piogge e rovesci hanno portato la Protezione civile a diramare l’allerta arancione in alcune zone di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Per questa ragione le scuole rimarranno chiuse nel Grossetano e nel Livornese, ma anche nell’Alessandrino e nelle provincie di Genova e Savona. (LE PREVISIONI) Le scuole chiuse in Toscana Rimarranno chiusi diversi ...

Maltempo Liguria : “Cura di boschi e fiumi per proteggere il territorio” : “Le piogge che hanno colpito l’alessandrino e la Liguria in questi giorni hanno causato smottamenti, frane, allagamenti e il fango, insieme ai detriti, hanno coperto le strade, i campi e stanno causando ulteriori danni alle comunità interessate. Le acque cadute si sono riversate a valle con estrema facilità, senza la mitigazione che i boschi dovrebbero dare, a causa della non corretta gestione forestale degli ultimi decenni”. ...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA/ Previsioni Maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Allerta Meteo : nuovo allarme Maltempo in Liguria - da mezzanotte criticità arancione : Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l’Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...

Maltempo - Liguria : 84 le persone sfollate - “un boato e poi la fuga” : Sono oltre 80 le persone sfollate a causa dell’ondata di Maltempoche ha investito la Valle Stura. Lo comunica la Regione Liguria. Una trentina i cittadini che risultano ‘isolati carrabili’, ovvero che potranno spostarsi a piedi e potranno essere soccorse ma dovranno rinunciare alle auto. Nel comune di Campoligure sono 16 gli sfollati per i quali e’ stata subito trovata una sistemazione. Nel Comune di Rossiglione 49 ...

Il Piemonte e la Liguria di nuovo colpite dal Maltempo : «Qui non cambia mai nulla» : Da Novi Ligure a Gavi, sulla strada disastrata dove sono caduti quasi 480 millimetri di pioggia. Ovunque un senso di resa «Lavori e progetti fermi, non ci sono i soldi»