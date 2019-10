Maltempo Genova | riaperta in anticipo la strada Campo Ligure – Masone

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui : È stata riaperta questa mattina la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme. Sono terminate le attività di ripristino dell’infrastruttura dovuti ai movimenti franosi di lunedì scorso a causa del Maltempo che aveva colpito il basso Piemonte e zone confinanti della Liguria nella provincia di Genova. Lo rende noto Trenitalia che in questi giorni aveva svolto il servizio mettendo a disposizione dei bus. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ...

Maltempo - Ferrovie dello Stato : prosegue il ripristino della Genova-Ovada : Sarà riaperta sabato 26 ottobre la linea ferroviaria Genova-Ovada, interrotta da lunedì per alcuni movimenti franosi nei pressi dei binari. Nonostante la pioggia, 60 operai e tecnici di Rfi e delle ditte specializzate lavorano senza sosta per garantire la riapertura in sicurezza della linea. Trenitalia manterra’ attivo anche domani il servizio sostitutivo con bus fra Genova e Ovada (Alessandria). Diciotto mezzi effettuano collegamenti ...

Maltempo Liguria : tra Genova e Savona la pioggia di 7-8 mesi in soli 10 giorni : “Negli ultimi dieci giorni nel centro della Liguria tra Genova e Savona sono caduti 1.000 millimetri di pioggia, l’equivalente di quanto caduto in 7-8 mesi, la media annuale negli ultimi 50 anni è di 1.700 millimetri“: lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Genova, nel centro operativo della Protezione civile. “Per il resto della giornata odierna ci aspettiamo che il fronte ...

Maltempo : ripristinata la piena funzionalità delle linee Genova–Milano e Genova-Torino : ripristinata dalle 12.35 la piena funzionalità dell’infrastruttura sulle linee Genova – Milano e Genova – Torino dopo i danni provocati dal Maltempo che ha interessato il Nord della Liguria e il basso Piemonte. L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici (oltre 60 tecnici e 20 mezzi d’opera) ha permesso il ripristino della piena efficienza dell’infrastruttura ...

Maltempo Liguria : la Città metropolitana di Genova apre l’unità di crisi : In considerazione delle avverse condizioni meteo che hanno colpito l’entroterra di Genova, la direzione Territorio e Mobilità della Città metropolitana stamani a Palazzo Doria Spinola ha aperto un’unità di crisi. Di tratta di una decisione presa anche in vista della nuova perturbazione che dovrebbe interessare la Liguria da domani sera. L'articolo Maltempo Liguria: la Città metropolitana di Genova apre l’unità di crisi sembra ...

Maltempo - emergenza trasporti in Liguria : ripristinata la circolazione dei treni sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino : Situazione ancora critica nell'alessandrino e al confine tra Liguria e Piemonte. Frana a Rossiglione, un ferito, trenta evacuati. Allerta per lo Stura. A Brugnato un fulmine abbatte la croce del campanile

Maltempo Genova : crolla chiesa a Campo Ligure - investita da frana : La violenta ondata di Maltempo della notte ha provocato il crollo di una chiesa a Campo Ligure in provincia di Genova: l’edificio è stato investito da una frana. I Vigili del Fuoco hanno condotto le operazioni di ricerca sul posto e, al momento, non risultano persone coinvolte. L'articolo Maltempo Genova: crolla chiesa a Campo Ligure, investita da frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - tre dispersi nell'Alessandrino e 130 sfollati. Riattivati treni Genova-Milano e Genova-Torino : Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di...

Maltempo Liguria : riattivate le linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino : Riattivata dalle 6 la circolazione sulle linee Genova–Milano e Genova–Torino, interessate dal forte Maltempo: lo rende noto Rfi, precisando che sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, ed è prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. E’ prevista una riduzione dell’offerta, con la ...

Maltempo : autobus sostitutivi dei treni tra Genova e Milano : Sono tutti tornati in stazione i treni coinvolti nell’emergenza Maltempo tra Liguria e Piemonte. Lo si apprende da Ferrovie, secondo cui solo un convoglio sta ancora tornando verso Torino. I tratti interessati riguardano: Genova-Torino, Genova-Milano e Genova-Ovada (e non Vada come scritto in precedenza). Ferrovie ha attivato autobus sostitutivi tra Milano e Genova per riportare a casa i passeggeri rimasti bloccati in stazione dal ...

Maltempo - a Genova treni bloccati per Milano e Torino. Frane e sfollati nell'Alessandrino : Fiumi esondati, scuole chiuse, Frane con sfollati, allagamenti e linee ferroviarie interrotte: il Maltempo ha flagellato oggi il Nordovest. E dopo un'alba difficile in Lombardia, la situazione...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Maltempo : tra Genova - Milano e Torino meteo da "allerta" : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Genova-Torino e Genova-Milano. La protezione civile conferma l'allerta meteo: è...