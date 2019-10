Malattia di Alzheimer e demenza | cosa succede al cervello?

Alzheimer : un nuovo farmaco è in grado di bloccare la progressione della Malattia : Nuovi risultati nella cura contro l’Alzheimer: un farmaco sperimentale è in grado di bloccare la progressione della malattia. L’anticorpo in questione si chiama Aducanumab e è in grado di colpire la proteina beta-amiloide, tra le principali cause proprio della malattia di Alzheimer. La proteina beta-amiloide è ormai nota tra gli esperti del mestiere in quanto è stata rilevata in chi soffre della “malattia della memoria”: ...