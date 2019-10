Luca Sacchi | l?amico del killer si smarca | «Sbagliato coprirlo | pagherà»

L?amico del killer di Luca Sacchi : «Sbagliato coprirlo - pagherà» : «O andavamo in Questura o dalla famiglia, pagherà, com?è giusto, per quello che ha fatto». Risponde al telefono Manuel Incani, L?amico di Valerio Del Grosso, 21...

Vittorio Feltri sull'omicidio di Luca Sacchi : "Una squallida storia di droga. E la magistratura italiana..." : Ci risiamo con la droga spacciata come si trattasse di patatine fritte. Il ragazzo romano freddato con un colpo di pistola alla testa aveva richiesto, pare, una fornitura di coca a due pusher. I quali invece non erano riusciti a recuperarla ma volevano ugualmente essere retribuiti, e hanno cercato d

Luca Sacchi - Anastasiya e quello zaino con 2.000 euro : la fidanzata verrà riascoltata dai pm : «La droga non c'entra», ha detto ai microfoni del Tg1 la fidanzata di Luca Sacchi , il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa a Roma, quartiere Appio Latino. Ma il racconto...

Luca Sacchi ucciso a Roma - Valerio Del Grosso «ha chiesto scusa» ma con Paolo Pirino non risponde al gip : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino , i due 21enni presunti assassini di Luca Sacchi , il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa tre sere fa a Roma , si sono avvalsi della facoltà di...

Luca Sacchi - Del Grosso chiede scusa. Pirino : non sapevo avesse una pistola - ero lì per rubare : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino , i due 21enni presunti assassini di Luca Sacchi , il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa tre sere fa a Roma, si sono avvalsi della facoltà di...

Convalidato il fermo degli indagati per l'omicidio di Luca Sacchi : Restano in carcere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati del l'omicidio di Luca Sacchi , il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava con la sua fidanzata Anastasia, baby sitter di 25 anni, davanti al John Cabot, un pub nel quartiere Appio, nella Capitale. Il gip di Roma ha Convalidato il fermo dei due 21enni di San Basilio e ha emesso un'ordinanza di ...

Luca Sacchi ucciso a Roma - Del Grosso chiede scusa : «Non volevo uccidere». Pirino : «Non sapevo della pistola - ero lì per rapina» : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: sono accusati dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e, nell'ambito...

Luca Sacchi - uno dei due fermati al gip : “Ero lì solo per rubare - non sapevo che Del Grosso avesse la pistola” : Non hanno aperto bocca davanti al gip di Roma, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i 21enni accusati dell’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne freddato con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre si trovava con la sua fidanzata Anastasia davanti a un pub nel quartiere Appio, a Roma. I due, entrambi di San Basilio, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli si sono ...