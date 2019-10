L’ottobre del Papa tra le due giungle | Amazzonia e Vatileaks

Milano - 4 condanne per il rogo nel deposito di rifiuti delL’ottobre 2018 : pene fino a 6 anni e 6 mesi e maxi-risarcimento al Comune : pene fino a 6 anni e 6 mesi per traffico illecito di rifiuti, che poi andarono a fuoco. Quattro persone sono state condannate dal Tribunale di Milano in seguito al maxi-rogo, scoppiato il 14 ottobre 2018, nel deposito di via Chiasserini, a Milano, che durò giorni e sprigionò odori acri che arrivarono fino al centro del capoluogo lombardo. La pena più alta – come richiesto dalla pm Donata Costa – è stata inflitta ad Aldo Bosina, ...