L' oroscopo del giorno 29 ottobre | 2ª sestina | Luna nel segno del Sagittario

oroscopo novembre 2019 di Branko : le previsioni del mese prossimo : Oroscopo Branko di novembre: le previsioni complete del prossimo mese, segno per segno Ottobre è quasi finito perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo articolo alcune indicazioni sulle previsioni di Branko dell’Oroscopo di novembre 2019 per ciascuno dei dodici segni. Cautela per la salute, per coloro che sono dell’Ariete: secondo l’Oroscopo di novembre ...

oroscopo Paolo Fox di oggi (27 ottobre 2019) e della settimana : Oroscopo settimanale e del giorno di Paolo Fox: le previsioni di oggi, domenica 27 ottobre Dal numero speciale di DiPiùTV “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il mese di ottobre, uscito in edicola qualche tempo fa, riportiamo di seguito alcune indicazioni relative alle previsioni settimanali di Paolo Fox, con l’Oroscopo di oggi, 27 ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni. Quella odierna, secondo l’Oroscopo di ...

L'oroscopo del giorno 27 ottobre : Toro ribelle - Gemelli esitante : Luna in Scorpione nelL'oroscopo di domenica, influenza la personalità e consente di guardare nella propria interiorità in maniera profonda e molto introspettiva. Le emozioni entrano in gioco e diventano più istintive anche per i Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno che apriranno una finestra emotiva sulle opportunità amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Influssi stellari scattanti nelL'oroscopo di domenica Ariete: gli astri ...

L'oroscopo dell'amore di coppia fino al 3 novembre : Capricorno introspettivo : L'oroscopo dell'amore di coppia della settimana fra lunedì 28 ottobre e domenica 3 novembre indaga sulla posizione degli astri, a caccia di novità capaci di rendere la relazione a due di ciascun segno zodiacale più profonda e armoniosa. La Luna entrerà rispettivamente in Scorpione, Sagittario e Acquario, rigenerando le emozioni e i sentimenti con una carica sensibile e vitale. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate....Continua a leggere

L'oroscopo del giorno 28 ottobre per la seconda sestina - classifica : Pesci al top : Una nuova settimana si profila all'orizzonte: curiosi di sapere cosa prevede L'oroscopo di 28 ottobre 2019? Sotto la nostra "lente astrologica" sarà questo imminente lunedì. In questa sede approfondiremo i sei segni facenti parte della seconda sestina zodiacale. A godere di ottime notizie in questo avvio settimanale, sia in amore che nel comparto lavoro, solo tre dei sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra ...

oroscopo del 27 ottobre : Luna in Bilancia - tensioni in famiglia per il Cancro : Il weekend è ormai arrivato, vediamo quali sono i presagi degli astri per i 12 segni dello zodiaco per quanto riguarda amore, lavoro e salute di domenica 27 ottobre. Sarà una giornata molto vantaggiosa per la Bilancia, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno. Al contrario gli alti e bassi non mancheranno per il Leone, protetto da un quadro astrale contrastante e per il Cancro, che potrebbe affrontare delle problematiche in famiglia e/o ...

oroscopo di Branko della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre : Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito una serie di indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo della settimana prossima di Branko, da lunedì 28 ottobre 2019 in poi, fino al primo weekend di novembre, per ciascuno dei dodici segni. Con l’inizio del nuovo mese, secondo le previsioni settimanali ...

oroscopo Paolo Fox di oggi e del weekend : previsioni 26 ottobre : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: previsioni di oggi (sabato 26 ottobre) e del fine settimana Anche per oggi, 26 ottobre 2019, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno e del weekend (quindi anche di domani) le riprendiamo al numero speciale di DiPiù “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il mese di ottobre, uscito in edicola qualche settimana fa. L’Oroscopo di oggi, 26 ottobre, di Paolo Fox, dice che i nati ...

oroscopo del weekend Ada Alberti : previsioni 26 e 27 ottobre : Oroscopo Ada Alberti: le previsioni del fine settimana a Pomeriggio 5 L’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5 ha chiuso la puntata del venerdì del programma condotto da Barbara d’Urso. L’astrologa ha parlato della sfera lavorativa e affettiva offrendo i suoi consigli ai telespettatori, sottolineando come dovranno affrontare il sabato e la domenica i dodici segni dello zodiaco. Barbara d’Urso ha ascoltato con attenzione ...

oroscopo di Paolo Fox del fine settimana : Pesci in crisi per amore - il Sagittario recupera con Venere : Paolo Fox ci spiega cosa succederà ai segni zodiacali per questo week end. Come ogni settimana l'astrologo fornisce le previsioni dell'Oroscopo segno per segno. Studiando le stelle Fox...

oroscopo dell'ultimo weekend di ottobre : forti incomprensioni per Vergine e Cancro : Il mese di ottobre sta volgendo al termine e l'Oroscopo ha riservato già parecchie sorprese ai molti segni zodiacali. Se la settimana è stata parecchio impegnativa ora dal weekend ci si aspetta sempre un po' di relax. Al contrario, però, l'ultimo fine settimana di questo mese si prospetta essere pieno di impegni e novità per Leone e Toro, mentre altri segni avranno delle incomprensioni nel lavoro e in famiglia, come per la Vergine e il Cancro. ...

oroscopo del 26 ottobre : Sole in opposizione per il Toro - recupera lo Scorpione : L'ultima settimana del mese sta per concludersi, vediamo quali sono i presagi delle stelle e dei pianeti per la giornata di sabato 26 ottobre. Il fine settimana si apre in maniera sottotono per il Toro, che dovrà fare i conti con l'opposizione di Sole, Mercurio e Venere. Al contrario, gli astri lasciano presagire un buon recupero per lo Scorpione, soprattutto per quanto riguarda il fisico e per la Bilancia, per la quale l'amore ricoprirà un ...

L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 4 novembre : Bilancia esuberante - Leone amato : L'oroscopo settimanale studia in maniera approfondita i transiti planetari favorevoli, individuando uno spiraglio che illumina la sfera amorosa e garantisce splendide opportunità in campo professionale. In particolare l'entrata di Venere in Sagittario annuncia splendide sensazioni non solo a Sagittario ma anche ad Ariete, Leone, Acquario e Bilancia che rafforzeranno il concetto di sentimento, andando oltre la semplice attrazione fisica e ...

oroscopo Branko fine settimana : le previsioni del 26 e 27 ottobre : Oroscopo weekend di Branko, 26-27 ottobre 2019: le previsioni zodiacali di domani e dopodomani Anche per l’ultimo fine settimana di ottobre, sabato 26 e domenica 27, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno. Le previsioni di Branko dell’Oroscopo del weekend 26 e 27 ottobre dei nati sotto ...