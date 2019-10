LIVE Volley | risultati Superlega oggi in DIRETTA | vincono Perugia | Trento e Civitanova

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : tutto facile per Perugia - Civitanova soffre ma si porta a casa il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 18:40 TRENTINO-MONZA 14-5: che parziale per la squadra di Lorenzetti, che quest’anno ha un arma in più: una panchina ricchissima. 18:38 Perugia-VERONA 8-6: attacco millimetrico di Atanasijevic da seconda linea. 18:37 SORA-RAVENNA 7-8: avvio equilibrato nel secondo parziale. 18:36 PADOVA-VIBO VALENTIA 26-24: Padova è riuscita a togliere le castagne dal ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : al via la seconda giornata - occhi puntati su Perugia - Civitanova e Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 17:54 A rendere ancora più complesso il compito di Civitanova ci pensano le assenze dei due palleggiatori: Bruno è ai box per infortunio, D’ Hults sarà invece assente per lutto. La regia dei campioni d’Italia sarà nelle mani del diciannovenne Gonzi, al debutto in Superlega. 17:51 Infine Ravenna e Padova non dovrebbero avere problemi contro Sora e ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : spiccano Milano-Civitanova e Perugia-Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi domenica 27 ottobre si giocano cinque partite e si preannuncia grande spettacolo dopo che Modena ha sconfitto Piacenza nell’anticipo di ieri agganciando Milano e Civitanova in testa alla classifica. Proprio l’Allianz e ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : terzo set dominato dagli ospiti 10-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Ancora un errore di Kooy al servizio! 13-18 Errore i difesa di Anderson. 12-18 Pipe vincente di Bednorz. 12-17 Attacco delicatissimo di Kooy. La palla pizzica leggermente la linea. 11-17 Bednorz passa tra le mani del muro. 11-16 Errore al servizio di Zaytsev. 10-16 Primo tempo di Holt! 10-15 Grandissima pipe di Krsmanovic. 9-15 Bednorz attacca in faccia a Fei. 9-14 Intelligentissimo Fei ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : secondo set chiuso sul 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Risponde Mazzone sempre con un primo tempo. 1-0 Primo tempo di Stankovic. INIZIA IL TERZO SET, MODENA AL SERVIZIO! 19.09 Nella prima parte di set è stato evidente il contraccolpo per il primo parziale perso quando sembrava già acquisito per Piacenza che ha provato a reagire ma era già troppo tardi. 21-25 Bednorz chiude anche questo secondo set!!!! 21-24 Buon attacco di Nelli in ...

LIVE Piacenza-Modena 0-1 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : ospiti in vantaggio nel secondo set 14-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-19 Gran muro di Piacenza!!!! 13-19 Zaytsev parallela imprendibile! 13-18 Attacco da altezza stratosferica di Berger. In campo anche Fei per alzare il muro. 12-18 Grandissimo Ace di Bednorz!!!! I padroni di casa sono sembrati sin qui troppo rinunciatari. 12-17 Pipe sporca di Anderson che tocca il nastro e termina giù. 12-16 Doppio attacco di Krsmanovic, sul secondo tocca Zaytsev e la sfera ...

LIVE Piacenza-Modena 0-1 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : match equilibrato - primo set ai vantaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Potentissimo Zaytsev sulle mani del muro: palla out. 1-1 primo tempo Stankovic. 0-1 Anderson tira giù una parallela potentissima. Inizia il secondo set al servizio Piacenza! 18.35 Piacenza ha sprecato quattro preziosissimi punti di vantaggio nel finale di set. Il servizio sarà probabilmente il fondamentale determinante. 24-26 BEDNORZ CHIUDE IL SET CON UN ACE!!!! 24-25 Murato Nelli per due ...

LIVE Piacenza-Modena 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : primo set in equilibrio 11-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Punto combattutissimo alla fine l’arbitro fischia fallo di palleggio a Modena. 14-14 Bednorz beffa il muro avversario troppo pigro in salita. 14-13 Confusione da una parte e dall’altra, alla fine ci pensa Krsmanovic a metter giù. 13-13 IVAAAAN ZAYTSEV ACEEE!! 13-12 Pipe fortissima di Anderson. 13-11 Kooy forza molto bene al servizio, Piacenza tiene l’attacco degli ...

LIVE Piacenza-Modena 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : è iniziato il derby emiliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 811 Zaytsev passa tra le mani del muro. 8-10 Nelli spara altissimo e fortissimo, palla deviata dal muro che tocca il nastro e termina out. 7-10 Errore di Zaytsev in ricezione ma Kooy è pigro e non chiude in attacco senza muro. Il capitano azzurro risponde con un contrattacco inarrestabile. 7-9 Kooy attacca di nuovo sulle mani del muro la palla è out. 6-9 Ancora un errore a servizio per i ...

LIVE Piacenza-Modena volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : derby emiliano tutto da vivere - Nelli sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Grande curiosità per la sfida tra due grandi del volley azzurro: Zaytsev e Nelli. 17:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata della Superlega 2019/20 il derby emiliano tra Piacenza-Modena. Il programma di Piacenza-Modena Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono tutte le big - Perugia perde un punto a Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa lunga ed emozionante prima giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. CLASSIFICA: 1. Trento 3p 1. Verona 3p 2. Perugia 2p 3. Latino 1p 4. Monza 0p 4. Padova 0p 4. Piacenza 0p 4. Ravenna 0p 4. Sora 0p 20:49 Perugia LA CHIUDE 3-2, ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia-Latina al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:30 LATINA-PERUGIA 3-0: ace di Rossi, time-out per Heynen. 20:29 LATINA-PERUGIA 2-0: out anche l’attacco di Atanasjevic. 20:28 LATINA-PERUGIA 1-0: Lanza inaugura il tie-break con un errore al servizio. 20.24 LATINA-PERUGIA 25-18: gran azione di Latina, che si regala il tie-break. 20:23 LATINA-PERUGIA 24-18: ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia sul 2-1 contro Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:03 Latina-Perugia 8-4: e Latina ha ragione, palla buona. 20:02 Latina-Perugia 7-5. out Van Gardner, check per Latina. 20:01 Latina-Perugia 7-4: mani-out di Atanasjevic, ma gran ricezione di Lanza. 20:00 Latina-Perugia 6-3: Ricci è l’unico che passa con continuità. 19:59 Latina-Perugia 6-2: Patry porta i ...