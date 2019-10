LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - meneghini per rinascere anche in Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro L’Olimpia Milano torna in campo nel primo pomeriggio a caccia di un successo in campionato, dopo aver ottenuto il terzo trionfo consecutivo in Eurolega, venerdì, contro il Fenerbahce, sul campo della neopromossa Virtus Roma. Il ritorno di questa grande classica della pallacanestro ...

70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell'ultimo ...

49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l'area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato ...

Diretta Virtus Verona Ravenna/ Streaming video tv : quote e risultato LIVE - Serie C - : Diretta Virtus Verona Ravenna. Streaming video e tv, quote e risultato live del match dell'undicesima giornata del campionato di Serie C

Buon tardo pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida di EuroCup 2019-2020 che mette di fronte a Patrasso il Promitheas e la Segafredo Virtus Bologna. Nella sostanza, si tratta di una lotta per il primato del girone, dal ...

FINE QUARTO QUARTO 79-65 La Virtus Roma vince e conquista la Terza vittoria di fila! 79-65 Robertson chiude con l'ultimo canestro del match. 79-63 Kyzlink fa 2/2 dalla lunetta. 77-63 Robertson fa en plein al tiro libero. 77-61 1/2 di Kyzlink dalla lunetta. 76-61 Stephens non demorde ed arriva al ferro. 76-59 Baldasso piazza il canestro da dentro l'area. 74-59 Tripla di Robertson! ...

72-51 Stephens! -21 Bologna. 72-49 Ancora il #7 non trema. 70-49 Alibegovic piazza un altro tiro da dentro l'area. 68-49 Da due Cinciarini! 68-47 Alibegovic non trema dalla lunetta. 67-47 Daniel piazza un canestro, il primo dopo 4 minuti. 67-45 Buford manda la Fortitudo nel baratro che ormai ha rinunciato a giocare. 65-45 2/2 di Kyzlink che manda Roma sul +20. 63-45 Il Match ormai è ...

63-45 ANCORA KYZLINK! +18 Roma. INIZIO QUARTO QUARTO 19.22 La Virtus Roma ipoteca la vittoria con un +16 piuttosto rassicurante condotto da Buford ed Alibegovic: Bologna soffre. FINE TERZO QUARTO 61-45 Kyzlink! Nuovamente +16 di Roma. 59-45 2/2 di Cinciarini dalla lunetta. 59-43 Ancora Buford! +16 e massimo vantaggio! 57-43 Buford entra in area e piazza un altro canestro. 55-43 Stephens sigla ...

55-43 Stephens sigla il -12: timeout Roma. 55-41 Tripla di Stipcevic! 55-38 Tiro libero segnato dal #41! 54-38 Jefferson! Torna a segnare! 52-38 Ancora Alibegovic: distanza invariata. 50-38 Daniel prova a suonare la carica. 50-36 Alibegovic sfonda in area e piazza il +14. 48-36 Tiemout della Pompea Bologna. 48-36 ALIBEGOVIC! DALL'ARCO! +12 ROMA! 45-36 Ancora un ottimo canestro di ...

FINE SECONDO QUARTO 41-36 BUFORD SULLA SIRENA! ROMA avanti ALL'INTERVALLO! 39-36 Timeout per la Virtus. 39-36 2/2 dalla lunetta di Aradori. 39-34 Mancinelli! -5 di Bologna. 39-32 Alibegovic non sbaglia al tiro libero. 37-32 1/1 di Aradori dalla lunetta. 37-31 Buford! +6 della Virtus. 35-31 Timeout Bologna. 35-31 ALIBEGOVIC! GANCIO DA TRE! 32-31 Libero per il capitano! 32-30 Cinciarini! ...