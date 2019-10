LIVE Sci alpino | Gigante Soelden 2019 in DIRETTA | inizia la seconda manche | grande

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : dominio francese con Pinturault e Faivre! Lontani gli azzurri. Alle 13.00 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56: Niente da fare per Paris che è praticamente fuori dalla seconda manche con 2”52 di ritardo, 29mo. Vi terremo aggiornati sui risultati degli altri tre italiani in gara 10.54: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 30 discese: Pinturault (Fra) 1’07”10 Faivre (Fra) +0”02 Odermatt (Sui) +0”33 Kranjec (Slo) +0”34 Read (Can) 0”45 10.52: Il trentesimo a scendere, l’elvetico ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : dominio francese con Pinturault e Faivre! Bene Odermatt - delude Kristoffersen. Indietro De Aliprandini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25: Limita i danni nel finale De Aliprandini e chiude 13mo a 1”25. Si poteva fare meglio 10.24: All’intermedio De Aliprandini ha un ritardo di 1”09 10.23: Muffat-Jeandet non partecipa alla festa francese ed è ultimo, 14mo a 1”79. Ora De Aliprandini 10.22: È doppietta francese! Faivre taglia il traguardo al secondo posto a soli 2 centesimi dal compagno Pinturault. È super Francia 10.21: ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : comanda Pinturault! Stupisce Odermatt - delude Kristoffersen. Gli azzurri vogliono battere un colpo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: 7 decimi di ritardo per lo statunitense Ford all’intermedio 10.09: E’ quinto lo svizzero Meillard che subisce un ritardo di 69 centesimi al traguardo 10.08: Dimezza il suo vantaggio ma è nettamente primo Pinturault con 33 centesimi su Odermatt 10.07: Strepitoso Pinturault all’intermedio: 66 centesimi di vantaggio 10.06: Lo svedese Olsson paga dazio a Odermatt e chiude terzo a 14 ...

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : inizia l’era di Pinturault e Kristoffersen. Azzurri per rinascere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni della vigilia degli Azzurri – La lista di partenza e il programma tv Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della prima manche del Gigante di Soelden che apre la 54esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile! La gara tra le porte larghe sul ghiacciaio del Rettenbach è il tradizionale appuntamento di inizio della stagione ma negli ...

Risultati Serie A - Classifica/ Diretta gol : Brescia avanti al Ferraris! LIVEscore : Risultati Serie A, Classifica: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 26 ottobre 2019, valide come anticipi della nona giornata.

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 62-59 - Serie A in DIRETTA : la Leonessa prova a scappare - ma Markovic tiene a galla gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell’ultimo ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 41-40 - Serie A in DIRETTA : grande equilibrio tra le due squadre - nessuno riesce a fare la differenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

Risultati Serie A LIVE - 9^ giornata : si gioca Genoa-Brescia : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve, non riesce ad approfittarne l’Inter, contro il Parma finisce 2-2, partita che ha regalato gol e spettacolo. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 19-20 - Serie A in DIRETTA : Abass è scatenato - ma a fine primo quarto la capolista è avanti di un punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l’area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

Barbara D'Urso lascia la domenica sera di Canale 5 : il suo 'LIVE' posticipato al lunedì : Cambia il palinsesto di Canale 5 e a partire da questa settimana Barbara D'Urso lascia la domenica sera della rete ammiraglia. In queste settimane, infatti, abbiamo visto che la conduttrice partenopea era tornata al timone del suo Live - Non è la D'Urso, il talk show che ha debuttato nella passata stagione televisiva, registrando una buona media di spettatori in prime time. Quest'anno, però, la scalata è stata decisamente più difficile per la ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : <a href="%20 QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato una ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Robinson manda in estasi la Nuova Zelanda - beffata Shiffrin! Brignone fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. 14.17: Questa la classifica finale: Robinson, Shiffrin, Worley, Holtmann, Brignone, Tviberg, Gritsh, Gut-Behrami, Gisin, Siebenhofer. 14.13: Federica Brignone è quinta a 87 centesimi. La valdostana è la migliore delle azzurre ed è anche l’unica nella Top-10. Dodicesima Marta Bassino, più indietro le altre ...