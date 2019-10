LIVE Sci alpino | Gigante Soelden 2019 in DIRETTA | dominio francese con Pinturault e

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.56: Niente da fare per Paris che è praticamente fuori dalla seconda manche con 2”52 di ritardo, 29mo. Vi terremo aggiornati sui risultati degli altri tre italiani in gara 10.54: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 30 discese:(Fra) 1’07”10 Faivre (Fra) +0”02 Odermatt (Sui) +0”33 Kranjec (Slo) +0”34 Read (Can) 0”45 10.52: Il trentesimo a scendere, l’elvetico Zurbriggen chiude al 27mo posto a 2”28 dalla testa 10.50: IlFavrot è 25mo con 2”10 di ritardo 10.48: Errore e ritardo abissale per il belga Maes, 27mo e ultimo a 4”26 10.47: Ventesimo posto proprio alle spalle di Moelgg per lo statunitense Cochran-Siegle, a 1”36 da10.46: L’Austria c’è! Brennsteiner disputa un’ottima manche e si inserisce al settimo posto davanti al compagno Feller con 62 centesimi di ritardo 10.44: Gara ...

